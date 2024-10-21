BM COP16 Konferansı Kolombiya'da Başladı

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NARİN DİRİ

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler'in (BM) 16. Dünya Biyoçeşitlilik Konferansı COP16 bugün Kolombiya'da başlayacak. COP16 katılımcılarının, 2030 yılına kadar türlerin ve ekosistemlerin kaybını durdurmayı amaçlayan 2022 anlaşmasının uygulanmasına odaklanması bekleniyor.

BM 16. Dünya Biyoçeşitlilik Konferansı COP16, Kolombiya'nın Cali kentinde düzenleniyor. Önceki konferansların aksine, COP16'nın yeni bir anlaşma ile sonuçlanması beklenmiyor; bunun yerine, önceki taahhütlerin somut eylemlere dönüştürülmesi hedefleniyor. Montreal'de 2022'de imzalanan anlaşmanın yanı sıra biyoçeşitlilik hedeflerini karşılamak için ortak bir çerçeve tanımlanması yer alacak.

COP15'te, Biyolojik Çeşitlilik Üzerine Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 196 tarafı, biyolojik çeşitlilik kaybını 2030 yılına kadar durdurmayı amaçlayan 23 hedef belirleyen Kunming-Montreal Çerçevesi'ni kabul etmişti. Bu hedefler arasında kara ve denizlerin yüzde 30'unun korunması ve bozulmuş alanların yüzde 30'unun yeniden canlandırılması yer alıyor. Ancak, BM'ye göre neredeyse bir milyon türün yok olma riski altında olduğu ve insan faaliyetlerinin oluşturduğu yıkıma bağlı önemli bir habitat kaybının devam ettiği endişe verici durumla ilgili 2022'den bu yana önemli bir ilerleme kaydedilmedi. Birçok ülke yeni ulusal stratejilerini sunmada başarısız oldu.

Cali'deki görüşmelerin merkezinde yer alacak olan bir diğer konu gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelerin biyolojik çeşitlilik çabalarını finanse etme çabaları olacak. Gelişmiş ülkeler, 2025 yılına kadar biyoçeşitliliğin korunması için yıllık 20 milyar dolar, 2030 yılına kadar da 30 milyar dolar sağlama taahhüdünde bulundu. Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Örgütü (OECD) verilerine göre, 2022 yılı itibarıyla bu doğrultuda 15.4 milyar dolar toplanmıştı.

Gelişmekte olan ülkelerin ayrıca, bağımsız bir fon oluşturma taleplerini gündeme getirmeleri bekleniyor. Gelişmiş ülkeler birden fazla fon oluşturulmasına sıcak bakmıyor. Özel finansmanın serbest bırakılması için biyoçeşitlilik kredileri de görüşülecek konular arasında.

Türkiye'nin COP16'ya ev sahipliği yapması öngörülürken, Şubat 2023'te meydana gelen büyük can ve mal kaybına yol açan depremler nedeniyle Ankara COP16'ya ev sahipliği yapamayacağını bildirmişti.