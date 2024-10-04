BM'de Rus Gazeteciye Akreditasyon Ceza - Son Dakika
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BM'de Rus Gazeteciye Akreditasyon Ceza

BM, Rus gazetecinin basın erişim kurallarını ihlal ettiğini belirterek akreditasyonunu düşürdü.

04.10.2024 04:46
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), 79. BM Genel Kurulu sırasında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'a soru sormaya çalışması engellenen ve daha sonra akreditasyon derecesi düşürülen "Russia 1" televizyon kanalının büro şefi Valentin Bogdanov'un "Yüksek güvenlik önlemleri alınan BM Genel Kurul döneminde Basın Erişim Kurallarını ihlal ettiğini" savundu.

BM Akreditasyon Birimi, konuya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, Genel Kurul döneminde "Basın Erişim Kurallarının" hem ilgili internet sayfası, hem de akreditasyon formunda açık bir şekilde belirtildiğine işaret edildi.

İsmi geçen gazeteciye de "ihlal ettiği kurallar hakkında bilgi verildiği" ifade edilen açıklamada, Bogdanov'un "Yüksek güvenlik önlemleri alınan BM Genel Kurul döneminde Basın Erişim Kurallarını ihlal ettiği" savunuldu.

Açıklamada, tüm temsilciler ve gazetecilerin kurallara uymayı taahhüt ettiğine dikkati çekilirken, kuralların tüm katılımcıların güven ve huzuru için uygulandığı belirtildi.

Rus gazetecinin hala basın akreditasyonunun bulunduğu belirtilen açıklamada, BM toplantıları ve etkinliklerini takip etmeye devam edebileceği, gazetecinin sadece akreditasyon derecesinin düşürüldüğü bildirildi.

Bogdanov, "Sadece işimi yaptığım için cezalandırıldım" demişti

AA'ya yaşadığı olayı anlatan Bogdanov, kendisinin 79. BM Genel Kurulu'nun ilk gününde, gazeteciler için kısıtlama bulunmayan bir alanda Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'u gördüğünü ve tıpkı diğer gazeteciler gibi yaklaşarak soru sormak istediğini dile getirmişti.

Bogdanov, New York'taki Almanya Daimi Temsilciliğinde görev alan diplomatın, "Bana dokunma, akredite BM muhabiriyim" demesine rağmen birkaç kez kendisine dokunup fiziksel saldırıda bulunduğunu ifade etmişti.

Olayın üzerinden bir hafta geçtikten sonra BM basın biriminin kendisine bir mektup ilettiğini; burada "kuralları ihlal ettikleri" gerekçesiyle kendisi ve kameramanının basın akreditasyonunun derecelerinin düşürüldüğünün bildirildiğini aktaran Bogdanov, "Sadece işimi yaptığım için cezalandırıldım." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Güvenlik, Politika, Almanya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'de Rus Gazeteciye Akreditasyon Ceza - Son Dakika

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