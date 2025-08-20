BM: DEAŞ Tehdidi Sürekleyici ve Karmaşık

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Terörle Mücadele Ofisi Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Voronkov, terör örgütü DEAŞ'ın oluşturduğu tehdidin "değişkenliğini ve karmaşıklığını sürdürdüğünü" belirtti.

Voronkov, "Terörist eylemlerin uluslararası barış ve güvenliğe tehdidi" başlığı altında yapılan BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu.

"DEAŞ'ın oluşturduğu tehdit, örgüt ve bağlantılı grupların terörle mücadele çabalarına rağmen uyum sağlamaya direnç göstermeye devam etmesiyle değişkenliğini ve karmaşıklığını sürdürüyor." diyen Voronkov, son birkaç yılda çok sayıda DEAŞ lideri ölmüş olmasına rağmen grubun operasyonel kapasitesini koruduğunu söyledi.

Voronkov, mart ayında Irak'ta terörle mücadele operasyonlarında DEAŞ'ın operasyonel planlamadan sorumlu elebaşı yardımcısının öldürülmesinin bu bağlamda bir fark oluşturduğuna dair işaret olmadığını ifade etti.

DEAŞ'ın, Orta Doğu'da Irak ve Suriye'de faaliyetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Voronkov, örgütün bölgede güvenlik açıklarından yararlanmaya, gizli operasyonlar yürütmeye ve ülkelerde mezhepsel gerginlikleri kışkırtmaya devam ettiğini söyledi.

Voronkov, bu kapsamda, Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplarda ve diğer tesislerde güvenlik ve insan hakları durumunun derin endişe yaratmaya devam ettiğini belirterek, DEAŞ'ın, Batı Afrika, Libya, Somali ve Afganistan gibi ülkelerde de tehdit oluşturmaya devam ettiğini dile getirdi.