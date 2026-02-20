BM'den Batı Şeria'daki Şiddet Uyarısı - Son Dakika
BM'den Batı Şeria'daki Şiddet Uyarısı

20.02.2026 22:13
BM, Batı Şeria'da İsrail güçleriyle Filistinliler arasındaki şiddetin arttığını duyurdu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçleri ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin uyguladığı şiddet ve baskının arttığı uyarısında bulunarak, bunlara bağlı olarak Ocak 2023'ten bu yana Batı Şeria genelinde 4 bin 700'den fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

BM insani yardım çalışanlarının, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçleri ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin uyguladığı şiddet ve baskının arttığı uyarısında bulunduğunu aktaran Dujarric, "Bu durum can ve mal kaybı ile zorla yerinden edilmelere yol açıyor." dedi.

Dujarric, 3-16 Şubat tarihlerinde İsrail güçlerinin 3 Filistinliyi öldürdüğünü ve bu yılki toplam ölü sayısının, 2 çocuk olmak üzere 9'a yükseldiğini açıkladı.

Söz konusu tarihlerde, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin en az 86 saldırısının kaydedildiğini söyleyen Dujarric, "Bu saldırılarda 60 Filistinli yaralandı ve yaklaşık 146 kişi yerinden edildi. Saldırılardan toplamda 60 toplulukta yaşayan insanlar etkilendi." ifadelerini kullandı.

Dujarric, Ocak 2023'ten bu yana Filistinlilerin topraklarını gaspeden İsraillilerin saldırıları ve erişim kısıtlamaları nedeniyle Batı Şeria genelinde 4 bin 700'den fazla kişinin yerinden edildiğini belirtti.

"Genel Sekreter, 19 yaşındaki Ebu Siyam'ın ölümünü kınamaktadır"

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, ramazan ayının ilk gününde Mihmas beldesine düzenlediği baskına da değinen Dujarric, "Genel Sekreter, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin düzenlediği bir saldırıda vurularak ve dövülerek öldürülen 19 yaşındaki Filistinli Amerikan çifte vatandaşı Nasrullah Ebu Siyam'ın ölümünü kınamaktadır." dedi.

Dujarric, Genel Sekreterin, bu olayın koşulları hakkında hızlı, kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yapılmasını ve sorumluların hesap vermesini talep ettiğini aktararak "Ayrıca, işgalci güç olarak İsrail hükümetini yükümlülüklerini yerine getirme, Filistin halkına karşı İsrail yerleşimcileri tarafından gerçekleştirilen tüm şiddet eylemlerini durdurmak ve önlemek için somut adımlar atmaya çağırmaktadır." diye konuştu.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ateş açması sonucu ramazan ayının ilk gününde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeydoğusunda Filistin-Amerikan vatandaşı 19 yaşındaki Ebu Siyam hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

