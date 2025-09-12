Birleşmiş Milletler'den Netanyahu'ya kötü haber! Ezici çoğunluk onay verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Birleşmiş Milletler'den Netanyahu'ya kötü haber! Ezici çoğunluk onay verdi

Birleşmiş Milletler\'den Netanyahu\'ya kötü haber! Ezici çoğunluk onay verdi
12.09.2025 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 142 ülkenin verdiği 'evet' oyu ile Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına ilişkin New York Bildirgesi'ni kabul etti. Oylamada ABD ve İsrail'in de aralarında bulunduğu 10 ülke 'hayır' oyu kullandı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'ni onaylayan tasarıyı, ABD'nin de aralarında olduğu 10 ülkenin "hayır" oyuna karşı 142 "evet" oyuyla kabul etti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) kritik bir toplantı gerçekleştirdi. BM ülkeleri,Filistin konusunu görüşmek için bir araya geldi.

FİLİSTİN SORUNUNA BARIŞÇIL ÇÖZÜMÜNE EZİCİ ÇOĞUNLUK ONAY VERDİ

Toplantıda, Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'nin onaylanması için sunulan tasarıya ilişkin oylama yapıldı.

Oylamada, ABD ve İsrail'in de aralarında olduğu 10 ülke "hayır" oyu kullanırken, 142 ülke Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'ni onaylayan karara "evet" oyu verdi.

Oylamada, 12 ülke çekimser kaldı.

NEW YORK BİLDİRGESİ NEDİR?

Fransa ve Suudi Arabistan tarafından sunulan Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi, Hamas'ın dahil olmadığı bir Filistin Devleti'nin tanınmasını ve İsrail-Filistin çatışmasının barışçıl bir şekilde sona ermesini hedefliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Filistin, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Birleşmiş Milletler'den Netanyahu'ya kötü haber! Ezici çoğunluk onay verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Melik Boral:
    biri Türkiyedir 8 42 Yanıtla
    Laik Terbiyecisi:
    Gerzek gerzek konuşma 27 1
    mehmet erdem:
    kesin cehape lisin, kafan iyi çalışıyor 7 3
    Mehmet Akil ÇELİK:
    Türki olmasını çok isterdim çünkü müslumanlarla sorununuz var 0 0
  • Muharrem Yüzügüldü:
    piçin fotosunu koymayım 20 0 Yanıtla
  • Erdoğan Çiçek:
    o 10 ülke???? 17 1 Yanıtla
    ottomanfc:
    10 ülke hagi ülkeler acaba bende merak ettim 12 0
  • Sınan uste:
    İsrail güçten anlar ne barışı 15 0 Yanıtla
  • w8ygqdtxrd:
    ne değişti adam yine bildiğini yapıyor 9 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızların topladıkları bahşişe bakın Yaptıkları iş bomba Genç kızların topladıkları bahşişe bakın! Yaptıkları iş bomba
Annesi, kardeşi ve komşusunu vurup intihara kalkıştı Annesi, kardeşi ve komşusunu vurup intihara kalkıştı
Hakan Bilal Kutlualp’ten Kerem Aktürkoğlu transferi için olay iddia Hakan Bilal Kutlualp'ten Kerem Aktürkoğlu transferi için olay iddia
Trump, Charlie Kirk’ün katilini bulmak için insan avı başlattı Trump, Charlie Kirk'ün katilini bulmak için insan avı başlattı
Çırak dövme tartışması kanlı bitti Çırak dövme tartışması kanlı bitti
İsrail Savunma Bakanı kendini savunmayı başaramadı Yıllardır kullandığı telefon iptal İsrail Savunma Bakanı kendini savunmayı başaramadı! Yıllardır kullandığı telefon iptal

20:26
İstanbul Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti’nden açıklama
İstanbul Bilgi Üniversitesi Kayyum Heyeti'nden açıklama
19:33
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı sahte diploma davası 20 Ekim’e ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı sahte diploma davası 20 Ekim'e ertelendi
18:21
Charlie Kirk’in katili kovanlara bakın neler yazmış Bomba ifadeler
Charlie Kirk'in katili kovanlara bakın neler yazmış! Bomba ifadeler
18:10
Eşini öldüren şahıs mahkemede kendini böyle savundu: Eşim kendi kendine öldü, ben uyuyordum
Eşini öldüren şahıs mahkemede kendini böyle savundu: Eşim kendi kendine öldü, ben uyuyordum
17:23
Ali Koç’tan Mourinho itirafı: En çok üzüldüğüm tarafı...
Ali Koç'tan Mourinho itirafı: En çok üzüldüğüm tarafı...
17:18
Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor
Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2025 20:49:25. #7.13#
SON DAKİKA: Birleşmiş Milletler'den Netanyahu'ya kötü haber! Ezici çoğunluk onay verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.