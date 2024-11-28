BM'den Filistin İhlalleri İçin Soruşturma - Son Dakika
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BM'den Filistin İhlalleri İçin Soruşturma

BM heyeti, Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümü ve Filistin'deki insan hakları ihlalleri için Ankara'da.

28.11.2024 10:16
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Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Soruşturma Komisyonu heyeti, Filistin'deki uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku ihlali iddialarının delillerini toplamak ve maktul Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturma hakkında da bilgi edinmek amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına geldi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin 6 Eylül'de Filistin'in Nablus kentindeki Beita beldesinde İsrail işgaline karşı gerçekleştirilen protesto eylemlerinde başından vurularak öldürülmesine ilişkin 11 Eylül'de "insanlığa karşı suç işleme" başlığı altında "kasten öldürme" suçundan soruşturma açıldığı hatırlatıldı.

Soruşturma kapsamında, olaya ilişkin delilleri toplamak amacıyla 13 Eylül'de Filistin adli makamlarına bilgi ve belge temin edilmesi için istinabe talebinde bulunulduğu anımsatılan açıklamada, Filistin adli makamlarınca olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında maktul üzerinde yapılan otopsinin raporu, olay yeri resimleri, tanık beyanlarını içerir bilgileri ihtiva eden evrakın 18 Eylül'de başsavcılığa ulaştığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İşgal altındaki Filistin toprakları, Doğu Kudüs dahil olmak üzere uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku ihlalleri ve suistimallerini araştırmakla görevli olan, 'Birleşmiş Milletler Doğu Kudüs Dahil Olmak Üzere İşgal Altındaki Filistin Toprakları ve İsrail Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu' görevlilerinin, öncelikle Filistin'deki uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku ihlali iddialarının delillerini toplamak ve maktul Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamı hakkında da bilgi edinmek amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza çalışma ziyareti amacıyla gelmişlerdir."

Kaynak: AA

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