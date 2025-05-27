BM'den Gazze'deki Durum Raporu - Son Dakika
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BM'den Gazze'deki Durum Raporu

27.05.2025 23:54
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BM Sözcüsü, Gazze'deki insani durumun yürek parçalayıcı olduğunu ve acil yardım gerektiğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in bombardıman ve tahliyelere devam ettiği Gazze'de bulunan yardım noktalarındaki durumun "yürek parçalayıcı olduğunu" belirtti.

Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, "Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından kurulan dağıtım noktalarından birinin etrafından gelen videoyu izliyoruz ve açıkçası bu görüntüler en hafif tabirle yürek parçalayıcı." ifadesine yer verdi.

BM ve yardımcı kuruluşların, "çaresiz bir nüfusa (Filistinlilere) yardım ulaştırmak için" BM üyesi devletler tarafından desteklenen, "ayrıntılı, ilkeli ve operasyonel olarak sağlam" bir plana sahip olduğunun altını çizen Dujarric, bu tür bir insani yardım operasyonunun, kıtlığı önlemek ve tüm sivillerin ihtiyaçlarını karşılamak için elzem olduğunu vurguladı.

Stephane Dujarric, İsrail'in, Gazze Şeridi'nde devam eden bombardıman ve top atışlarının siviller üzerinde "korkunç bir etki yarattığını" belirtirken, söz konusu bölgede son 24 saatte onlarca kişinin öldüğünü ve 150'den fazla kişinin yaralandığını ifade etti.

Dujarric, "Pazar gecesi, Gazze'nin doğusundaki El-Deraj'da yerinden edilmiş insanlara barınak sağlayan bir okul vuruldu. Saldırıda çıkan yangında kadınlar ve çocuklar dahil 36 kişinin öldüğü, cesetlerin çoğunun ciddi şekilde yandığı bildirildi." dedi.

İsrail'in yeni tahliye kararı bölgenin yüzde 40'ından fazlasını kapsıyor

Dujarric, İsrail'in devam eden bombardımanı ve yeni tahliye emirlerinin Gazze Şeridi'ndeki siviller üzerinde etkileri olduğu konusunda uyarırken, yeni tahliye kararının bölgenin yüzde 40'ından fazlasını kapsadığını belirtti.

İsrail'in saldırılarının binlerce kişiyi kaçmaya zorladığını söyleyen Dujarric, "Dün İsrail tarafından, Refah, Han Yunus ve Gazze'nin merkezinde yaklaşık 155 kilometrekarelik alanı kapsayan ve 60'tan fazla mahalleyi etkileyen başka bir yerinden etme emri çıkarıldı." dedi.

Bu alanın, Gazze Şeridi'nin yüzde 40'ından fazlasına denk geldiğini söyleyen Dujarric, İsrail'in mart ayında Gazze'ye saldırılarını yeniden başlatmasından bu yana, 632 binden fazla Filistinlinin bir kez daha yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldığının tahmin edildiği bilgisini paylaştı.

Dujarric, Gazze'ye yardım konvoylarının ulaşması için tüm sınır geçişlerinin açılması çağrılarını tekrarlayarak, "Uluslararası hukuka saygı duyulmalı ve insani operasyonlar daha fazla gecikmeden etkinleştirilmelidir." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Stephane Dujarric, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

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