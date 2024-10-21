BM'den Gazze Uyarısı

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki saldırıları, kısıtlamaları ve insanları zorla yerinden etmesinin, buradaki Filistin halkının tamamen yok olmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

OHCHR'den, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde yaklaşık 3 haftadır sürdürdüğü yoğun saldırı ve kısıtlamalara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki acımasız saldırılarının dehşet verici olduğu kaydedilen açıklamada, "İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki acımasız saldırıları, insanları zorla yerinden etmesi ve insani yardıma yönelik ciddi kısıtlamaların etkisi, Filistin nüfusunun tamamen yok olmasına yol açabilir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bölgede mahsur kalan siviller için hayatın "imkansız" hale geldiği vurgulanarak, tekrarlanan zorla yerinden edilmeler ve temel insani yardım malzemelerine ciddi şekilde kısıtlanmış erişim nedeniyle birçok kişinin açlık sınırında olduğuna dikkat çekildi.

İsrail ordusunun, tüm sivillerden Gazze'nin kuzeyini terk etmesini istediği hatırlatılan açıklamada, "İsrail, özellikle Cibaliya Mülteci Kampı ve çevresinde olmak üzere bölgeyi acımasızca bombalamaya ve saldırmaya devam ediyor. Bu saldırılar, sivillerin kaçmasını son derece tehlikeli hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, kış mevsimi öncesi birçok sivili mülklerinden ederek, barınak olarak kullanılan evleri ve okulları da tahrip ettiği vurgulandı.