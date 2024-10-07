BM'den Gazze'ye 5,6 Milyon Tıbbi Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM'den Gazze'ye 5,6 Milyon Tıbbi Destek

BM, Gazze'deki Filistinlilere 7 Ekim'den bu yana 5,6 milyon tıbbi destek sağladığını açıkladı.

07.10.2024 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), 7 Ekim 2023'ten bu yana kuruluşlarının Gazze'deki Filistinlilere "5,6 milyondan fazla tıbbi destek" sağladığını açıkladı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki duruma ilişkin bilgi verdi.

"Kuruluşlarımız, Gazze'deki Filistinlilere mümkün olan her yerde hayat kurtarıcı yardım sağlamaya devam ediyor." diyen Dujarric, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) 7 Ekim'den bu yana Gazze genelinde" 5,6 milyondan fazla tıbbi destek" sağladığını belirtti.

Dujarric, UNRWA'nın ayrıca son bir yılda yaklaşık 1,9 milyon kişiye iki kez, yaklaşık 347 bin kişiye de üç kez başta un olmak üzere gıda yardımında bulunduğu bilgisini paylaştı.

Öte yandan sahada bulunan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) çalışanlarının da Gazze'deki durumdan "çok endişeli" olduklarını ilettiklerini aktaran Dujarric, Gazze'de İsrail tarafından sivillere yönelik tahliye taleplerinin ve bombalamaların devam ettiğini hatırlattı.

Dujarric, "OCHA, sivillerin tahliye edilmesi emrinin, gidecekleri güvenli bir yerleri ve hayatta kalmak için barınak ve ilaç temini yoksa onları güvende tutmayacağını vurguluyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 909 Filistinli öldü, 97 bin 303 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Gazze'ye 5,6 Milyon Tıbbi Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:51 İsrail’den Lübnan’a ’Denizden uzak durun’ tehdidi İsrail'den Lübnan'a 'Denizden uzak durun' tehdidi
20:20 Etkileşim uğruna bu yapılır mı Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü
19:32 Bakan Tunç’tan ’İyi Hal İndirimi’ ve ’Hadım Yasası’ açıklaması Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması
19:08 İmamoğlu’ndan Bakan Şimşek’e dikkat çeken ziyaret İmamoğlu'ndan Bakan Şimşek'e dikkat çeken ziyaret
18:25 İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü
09:38 Soykırımın 1. yılı İsrail, Gazze’yi hayalet bölgeye çevirdi Soykırımın 1. yılı! İsrail, Gazze'yi hayalet bölgeye çevirdi
09:38 Victor Osimhen, sahalara döneceği tarihi kendi açıkladı Victor Osimhen, sahalara döneceği tarihi kendi açıkladı
09:34 Market ve ekmekte fahiş fiyat denetimi Market ve ekmekte fahiş fiyat denetimi
09:30 Maliye, yasa dışı bahis ve sanal kumara göz açtırmıyor Maliye, yasa dışı bahis ve sanal kumara göz açtırmıyor
09:29 Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst’a demediğini bırakmadı Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst'a demediğini bırakmadı
09:26 ABD’de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu ABD'de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu
09:18 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet’ten 81 ilde “incel“ alarmı Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı
09:16 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi
09:16 Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 22:34:48. #1.13#
SON DAKİKA: BM'den Gazze'ye 5,6 Milyon Tıbbi Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.