BM'den Gazze'ye 5,6 Milyon Tıbbi Destek

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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), 7 Ekim 2023'ten bu yana kuruluşlarının Gazze'deki Filistinlilere "5,6 milyondan fazla tıbbi destek" sağladığını açıkladı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki duruma ilişkin bilgi verdi.

"Kuruluşlarımız, Gazze'deki Filistinlilere mümkün olan her yerde hayat kurtarıcı yardım sağlamaya devam ediyor." diyen Dujarric, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) 7 Ekim'den bu yana Gazze genelinde" 5,6 milyondan fazla tıbbi destek" sağladığını belirtti.

Dujarric, UNRWA'nın ayrıca son bir yılda yaklaşık 1,9 milyon kişiye iki kez, yaklaşık 347 bin kişiye de üç kez başta un olmak üzere gıda yardımında bulunduğu bilgisini paylaştı.

Öte yandan sahada bulunan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) çalışanlarının da Gazze'deki durumdan "çok endişeli" olduklarını ilettiklerini aktaran Dujarric, Gazze'de İsrail tarafından sivillere yönelik tahliye taleplerinin ve bombalamaların devam ettiğini hatırlattı.

Dujarric, "OCHA, sivillerin tahliye edilmesi emrinin, gidecekleri güvenli bir yerleri ve hayatta kalmak için barınak ve ilaç temini yoksa onları güvende tutmayacağını vurguluyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 909 Filistinli öldü, 97 bin 303 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.