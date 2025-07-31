BM'den Gazze'ye Açlık Uyarısı - Son Dakika
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BM'den Gazze'ye Açlık Uyarısı

31.07.2025 14:58
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Gazze'deki açlık krizinin insanlık dışı olduğu vurgulandı, yardım çağrısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) İşkence, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele ve Ceza Özel Raportörü Alice Jill Edwards, Gazze'de sivillerin aç bırakılmasının ölümcül, insanlık dışı ve onur kırıcı olduğunu bildirdi.

Edwards, İsrail'in kıtlığa sürüklediği ve saldırdığı Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Gazze'de sivillerin aç bırakılması, ölümcül, insanlık dışı ve onur kırıcı." ifadelerini kullanan Edwards, bu duruma son verilmesi yönünde çağrıda bulundu.

Edwards, Gazze'deki Filistinliler arasında açlıktan kaynaklanan ölümlerin artmasından duyduğu derin endişeye değinerek, bölgeye hızlı, engelsiz, tarafsız ve güvenli yardım ulaştırılması yönündeki çağrılara destek verdi.

Filistinlilerin gıda kuyruğunda öldürülmesi ile yaygın açlık ve yetersiz beslenmeye dair "şok edici" haberlere dikkati çeken Edwards, "İnsanları yiyecek, su ve onurdan mahrum bırakmak, bu savaşın ciddi ve tekrarlayan bir ihlali, buna son verilmeli. Topyekun kıtlık riski önlenmeli." ifadelerine yer verdi.

Edwards, gıda ve sudan mahrum kalmanın acımasız bir psikolojik etkisi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sürekli değişen kurallar, militarize edilmiş yardım dağıtımları, insanların bu temel ihtiyaçlara ne zaman erişeceğine dair günlük ve saatlik belirsizlikler, tam bir umutsuzluk, stres ve travmaya neden oluyor."

Gazze'de açlık krizi yaşanıyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 89'u çocuk olmak üzere 154 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Gazze'ye Açlık Uyarısı - Son Dakika

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