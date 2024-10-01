BM'den Gazze'ye Gıda Yardımı Yapılamıyor

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NEW Birleşmiş Milletler (BM), kaynak eksikliği nedeniyle Gazze'de 1,4 milyon kişiye aylık gıda yardım dağıtımının yapılamadığını bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'de gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava, kara ve denizden saldırılarının sürdüğünü belirten Dujarric, sivil ölüm ve yerinden edilmenin devam ettiğini kaydetti.

Dujarric, kaynak eksikliği nedeniyle Gazze'de 1,4 milyon kişiye aylık gıda yardım dağıtımının yapılamadığını duyurdu.

Hasta tahliyeleri konusunda da bilgi veren Dujarric, dün 7'si çocuk 8 kişinin Gazze'den tahliye edildiğini ancak hala 12 bin hastanın tahliye beklediğini ifade etti.