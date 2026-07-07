BM\'den Hamas\'a Destek

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 7 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM), Hamas'ın Gazze'nin idaresini Filistinli teknokratlardan oluşan bir komiteye devredeceğini duyurmasını memnuniyetle karşıladı.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Hamas'ın Hükümet Acil Durum Komitesi'nin feshedildiğine ve idari sorumlulukların Ulusal Gazze Yönetim Komitesi'ne devredildiğine ilişkin açıklamasını dikkatle takip ettik" dedi.

Sözcü, "Ateşkes anlaşmasının uygulanmasına katkıda bulunan ve ateşkesin tam olarak hayata geçirilmesi, sivillerin korunması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması gibi ilgili Güvenlik Konseyi kararlarında yer alan hedefleri ilerleten her türlü adımı memnuniyetle karşılıyoruz. Filistin Yönetimi çatısı altında birleşik bir Filistin yönetimine yönelik çabaları desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hamas, pazartesi günü Gazze'deki Hükümet Acil Durum Komitesi'nin feshedildiğini ve bölgenin idaresinin 15 üyeli geçici bir Filistinli teknokratlar komitesine devredildiğini duyurmuştu.