BM'den İsrail'e Gazze Çağrısı - Son Dakika
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BM'den İsrail'e Gazze Çağrısı

BM, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurması ve insani yardımların erişimini sağlaması için çağrıda bulundu.

01.11.2024 21:46
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Birleşmiş Milletler'in (BM) başını çektiği ve insani yardım kuruluşlarının yer aldığı Kuruluşlar Arası Daimi Komitesi (IASC), " Gazze'deki Filistinlilere ve insani yardım ekiplerine yönelik saldırılarını durdurması" için İsrail'e çağrı yaptı.

IASC, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki durumun "kıyamet gibi" olduğu belirtilerek, İsrail'e "Gazze'deki Filistinlilere ve insani yardım ekiplerine yönelik saldırılarını durdurması" için çağrı yapıldı.

Gazze'nin kuzeyinin neredeyse 1 aydır kuşatma altında olduğu kaydedilen açıklamada, buradaki insanların temel yardım malzemelerinden mahrum bırakıldığı vurgulandı.

Gazze'nin kuzeyindeki "herkes ölüm tehlikesiyle karşı karşıya"

Açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin "tamamının hastalık, kıtlık ve şiddet nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" olduğu, insani yardım ekiplerinin de güvende olmadığı ve ekiplerin "ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmalarının İsrail tarafından engellendiği" kaydedildi.

İnsani yardımlara erişimin kolaylaştırılması gerektiğine işaret edilen açıklamada, Gazze'deki sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıların sona erdirilmesi çağrısı yapıldı.

UNRWA'nın "alternatifi yok"

Açıklamada, İsrail Meclisinin 28 Ekim'de BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesini öngören tasarıyı kabul etmesi hatırlatılarak, "Uygulanması halinde, bu tür tedbirler Gazze'deki insani müdahale için bir felaket olacak, BM Şartı'na taban tabana zıt olacak, UNRWA'nın yardımına muhtaç milyonlarca Filistinlinin insan hakları üzerinde potansiyel vahim etkiler yaratacak ve İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal edecektir." ifadeleri kullanıldı.

UNRWA'nın "alternatifi olmadığı" belirtilen açıklamada, temel insani değerler ve savaş kanunlarının "açıkça göz ardı edilmesine" son verilmesi gerektiği vurgulandı.

"Tüm bölge uçurumun kenarında"

Açıklamada, BM üyesi ülkelerin uluslararası hukuka saygı gösterilmesini sağlamak için "ellerindeki kozları" kullanması gerektiğinin altı çizilerek, bunun, "uluslararası hukuku ihlal edecek şekilde kullanılacağı riski olması halinde İsrail'e silah transferlerinin durdurulması"nı da içerdiği aktarıldı.

İsrail'i Uluslararası Adalet Divanının (UAD) geçici tedbir ve kararlarına uymaya çağıran açıklamada, "Tüm bölge uçurumun kenarında. Çatışmaların derhal durdurulması ve kalıcı, koşulsuz ateşkes sağlanmasının zamanı çoktan geldi geçti." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM'den İsrail'e Gazze Çağrısı - Son Dakika

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