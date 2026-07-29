BM'den İsrail'e Şiddet Uyarısı - Son Dakika
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BM'den İsrail'e Şiddet Uyarısı

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Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimcilerin şiddeti artıyor, BM eşi benzeri görülmemiş durumda dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararına rağmen Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetinin daha da kötüye gittiği uyarısında bulundu.

Shamdasani yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin "sık sık güvenlik güçleriyle birlikte hareket ederek saldırdıklarını" belirtti.

Yerleşimcilerin uyguladığı şiddet ve Batı Şeria'daki Filistin topraklarının ilhakı daha da kötüye gidiyor." ifadesini kullanan Shamdasani, Filistinlilerin temel hizmetlere erişim kabiliyetlerinin de kısıtlandığını vurgulayarak durumu, "eşi benzeri görülmemiş" şeklinde niteledi.

UAD, 19 Temmuz 2024'te açıkladığı danışma görüşünde, İsrail'in Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci konumunda olduğunu belirtmiş, üçüncü ülkelerin İsrail'in işgaline destek sağlamaktan kaçınması gerektiği yönünde görüş bildirmişti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailler

İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarını takip eden İsrailli sivil toplum kuruluşu "Peace Now" hareketinin 2024 yılı verilerine göre, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşarken Filistin topraklarını gasbeden İsrailli nüfusu ise 750 bini aşmış durumda.

İsrail hükümetinin onay verdiği 19 yerleşim haricinde, gasbedilen Filistin topraklarında 141 yasa dışı yerleşim mevcutken aşırı sağcı Yahudi grupların kurduğu ve İsrail yasalarına göre de kaçak sayılan 224 kaçak yerleşim yeri de bulunuyor.

Buna göre, Batı Şeria'da toplam 365 yasa dışı Yahudi yerleşimi yer alıyor. İsrail hükümetinin söz konusu "kaçak yerleşim" yerlerine tek taraflı onay verdiği biliniyor.

İsrail'in işgal ettiği topraklarda kurduğu Yahudi yerleşim birimleri ve buraya nüfusunu nakletmesi uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerini uluslararası hukuka aykırı kabul ediyor ve bu faaliyetlerin iki devletli çözüm ihtimalini zayıflattığı uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den İsrail'e Şiddet Uyarısı - Son Dakika

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