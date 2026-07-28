Gazeteci Cüneyt Özdemir ile Hayko Cepkin birbirine girdi

Sanatçı Hayko Cepkin’in, Ahbap Derneği soruşturması kapsamında İstanbul Adliyesi’ne gelerek ifade verdiği sırada basın mensuplarına gösterdiği sert tepki, gazeteci Cüneyt Özdemir ile arasında ipleri gerdi. Karşılıklı sert paylaşımlarla başlayan polemikte eski sosyal medya paylaşımları ve savcılık ifadeleri de gündeme geldi.

TARTIŞMAYI BAŞLATAN SÖZLER

Ahbap Derneği ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gelerek ifade veren Hayko Cepkin, adliye girişinde kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Cepkin’in basın mensuplarına yönelik sarf ettiği, "Her şeyi köpürtün anasını satayım abuk sabuk haberlerinizle. Ortalığı kirletmekten başka bir b..k yok!" sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

CÜNEYT ÖZDEMİR: "ŞU KİBİRE BAKIN HELE, ÖZGÜVEN PATLAMASI!"

Hayko Cepkin’in basın mensuplarına yönelik bu çıkışını eleştiren gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabından şu sert tepkiyi gösterdi:

"Şu kibire bakın hele! Gazetecileri küfürle azarlaması, savcıları küçümsemesi... Savcılar aramışlar, 'Hayko Bey gelin ifadenize danışacağız' demişler meğerse! Öyle bir hava var ki adam adliyeye hesap sormaya geliyor sanırsın! 'Nasıl olsa bana bir şey olmaz' kafasının zirvesi. Özgüven patlaması!"

HAYKO CEPKİN'DEN YANIT: YERİM SENİN HEDEF GÖSTERMENİ

Cüneyt Özdemir’in bu eleştirisine ekran görüntüsü alarak kendi sosyal medya hesabından yanıt veren Hayko Cepkin, şu ifadeleri kullandı:

"Aynen öyle cücüllatam çok doğru tespit. Herkese nasip olmaz. İnsan kendisinin tertemiz ve mis gibi olduğunu bildiği zaman işte böyle salınarak giriyor her kapıdan içeri çok şükür. Sonuçta iki tık fazla alayım diye insanların hayatlarını hiçe sayarak haber yapanlar için de bizim bir serzenişimizin olması çok normal. Esas anormal olan bunu sanki dev bir mağduriyete çevirip inlemeniz. Tek lafla hüzün kapladınız, az daha eleştirilseniz ne olacaksınız acaba...

CÜNEYT ÖZDEMİR ESKİ PAYLAŞIMLARI HATIRLATTI: BİR ÖZÜR BİLE YOK!

Cüneyt Özdemir, tartışmanın devamında Hayko Cepkin’in 2023 yılındaki sosyal medya paylaşımları ile savcılıktaki ifadesi arasındaki çelişkiye dikkat çekti.

Cepkin’in geçmişte Ahbap ve Haluk Levent’e destek vererek, "Yardımların hesabını vereceklerine inanıyoruz. Olur da vermezlerse evine gidip yüzlerine karşı da hesap sorabilirim, gırtlağına bile yapışırım" ifadelerini kullandığını hatırlatan Özdemir, sanatçının savcılık ifadesindeki, "Haluk Levent'i uzun yıllardır tanırım ve maddi konularda kendisine güvenmem" sözlerini alıntılayarak tepkisini şöyle sürdürdü:

"Son savcılık ifadesinde bakın ne diyor! 'Haluk Levent'i uzun yıllardır tanırım ve maddi konularda kendisine güvenmem.' Peki bu alttaki paylaşımlar ne? En azından bir özür var mı? O da yok tabii… 'Yanıldım' demek var mı? Yok! Ama kibir hala had safhada; gazetecilere bok demeler, savcıları küçümsemeler!"