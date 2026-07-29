MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MasterChef 2021 yılının şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı İstanbul Kilyos'taki evinde ölü bulundu. Kaşıkçı'nın ölümü şüpheli görülürken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Eren Kaşıkçı "Kızıl Sakal" lakabıyla biliniyordu.

Masterchef şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı Kilyos'taki evinde ölü bulundu. 

ÜNLÜ ŞEF HAYATINI KAYBETTİ

MasterChef Türkiye programında 2021 yılında birinci olan Şef Eren Kaşıkçı'dan acı haber geldi. Ünlü şef, İstanbul Kilyos'taki evinde hareketsiz bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. 

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ölüm nedeni henüz netleşmezken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Kilyos'taki evinde tek yaşayan Kaşıkçı'dan, yakınlarının dünden beri haber alamadığı öğrenildi.

MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu

EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

MasterChef Türkiye'deki disiplinli tavırları ve lezzet odaklı tabaklarıyla tanınan evli ve bir çocuk babası Eren Kaşıkçı, yarışma boyunca sergilediği performansla geniş bir hayran kitlesi edinmişti.

Aslen Tokatlı olan Kaşıkçı, uzun yıllar İstanbul'daki çeşitli otellerde mutfak ekibinde görev aldı. Daha sonra Çanakkale Gökçeada'ya yerleşerek burada bir sörf otelinde başşeflik yaptı.

2021 yılında katıldığı MasterChef Türkiye yarışmasında şampiyonluk kupasını kaldırdı. Şampiyonluğun ardından İstanbul'a geri dönen başarılı şef, 'Kızıl Sakal Sandviç' isimli restoranını işleterek gastronomi alanında kariyerine devam ediyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MasterChef, İstanbul, 3. Sayfa, Magazin, Kilyos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika MasterChef MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mustafa Seçkin Mustafa Seçkin:
    şan şöhret bataklıktır hayatta en güzel şey aile helal para gerisi haberler de 13 15 Yanıtla
  • Ahmet Aksoy Ahmet Aksoy:
    şüpheli, emniyet hemen araştır 3 6 Yanıtla
  • Birol Ay Birol Ay:
    inma lillahi ve inna ilayhi raciun 3 0 Yanıtla
  • S Yıl S Yıl:
    efendi biriydi 2 0 Yanıtla
  • f9mcw7df66 f9mcw7df66:
    ne alaka şimdi 0 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kediyi yerden alıp fırlattı, görüntülere tepki yağdı Kediyi yerden alıp fırlattı, görüntülere tepki yağdı
Adana’da husumetlilerin silahlı çatışmasında yoldan geçen genç vurularak öldü Adana'da husumetlilerin silahlı çatışmasında yoldan geçen genç vurularak öldü
Fransa orman yangınlarıyla boğuşuyor Fransa orman yangınlarıyla boğuşuyor
Trump-Netanyahu görüşmesinde F-35 konusu hiç gündeme gelmemiş Trump-Netanyahu görüşmesinde F-35 konusu hiç gündeme gelmemiş
Fatih’te silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kişi öldü Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kişi öldü
Bakan imzalamadı, Irak başbakanı anında müdahale etti Bakan imzalamadı, Irak başbakanı anında müdahale etti
Lindsey Graham’ın cenazesinde Trump ve Vance’dan ilginç görüntüler Lindsey Graham'ın cenazesinde Trump ve Vance'dan ilginç görüntüler
Fransa’daki orman yangınları stratejik askeri tesislere dayandı Fransa'daki orman yangınları stratejik askeri tesislere dayandı
Mardin’de otomobil ile kamyon kafa kafaya: 2 ölü, 6 yaralı Mardin'de otomobil ile kamyon kafa kafaya: 2 ölü, 6 yaralı
Mardin’de iki aile birbirine girdi: 8 yaralı, 9 gözaltı Mardin’de iki aile birbirine girdi: 8 yaralı, 9 gözaltı

19:55
Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis’e geliyor
Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi! Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis'e geliyor
19:45
Fenerbahçe’nin ilk 11’i belli oldu
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
19:34
Galatasaray 15 milyon Euro’yu reddetmişti Şimdi bedavaya gidiyor
Galatasaray 15 milyon Euro'yu reddetmişti! Şimdi bedavaya gidiyor
19:21
“CHP’de seçmen verileri çalındığı“ iddiasıyla ilgili iki gözaltı
"CHP'de seçmen verileri çalındığı" iddiasıyla ilgili iki gözaltı
18:43
Trabzonspor yeni golcüsünü KAP’a bildirdi
Trabzonspor yeni golcüsünü KAP'a bildirdi
18:19
Bu akşam son kez forma giyecek Fenerbahçe’de ayrılık
Bu akşam son kez forma giyecek! Fenerbahçe'de ayrılık
17:26
6‘lı masanın laneti Oturanın siyasi hayatı bitti
6‘lı masanın laneti! Oturanın siyasi hayatı bitti
17:07
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor
16:13
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
16:03
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı
15:48
Özgür Özel’in abdest görüntüsü büyük tartışma yarattı
Özgür Özel'in abdest görüntüsü büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 20:07:34. #7.12#
SON DAKİKA: MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.