BM'den İsrail'e UNRWA Çağrısı

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Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) İsrail ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararının yürürlükten kaldırılması için çağrıda bulundu.

BM İnsan Hakları Ofisi, İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklayan kararının yürürlüğe girmesine ilişkin X'ten paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "UNRWA olmadan işgal altındaki Filistin topraklarında gıda dağıtımı, sağlık hizmeti, eğitim ve diğer hizmetler ciddi şekilde zarar görecek. Bu durumun, 10 binlerce Filistinlinin insan hakları üzerinde doğrudan ve korkunç etkileri olacak. UNRWA'nın temel çalışmalarını kısıtlayan ve İsrail Meclisi'nin kabul ettiği yasa yürürlükten kaldırılmalı." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in UNRWA'ya yönelik yasaklama kararı

Tel Aviv yönetiminin UNRWA'nın İsrail ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararı, bugün yürürlüğe girmişti.

İsrail'in tanıdığı sürenin dolmasıyla UNRWA'nın BM çalışanları Doğu Kudüs'ü terk ederken, yerel çalışanlar da merkeze gelmemişti.

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'ün yanı sıra İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

UNRWA'nın faaliyetinin sona ermesinin, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin hayatını olumsuz etkilemesi bekleniyor.