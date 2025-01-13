BM'den İsrail'e Yardım Çağrısı

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NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in, Gazze'ye yönelik yardım operasyonlarını engellemeye devam ettiğini belirterek, dün daha önce koordinasyonu yapılmış yardımların 22'sinden sadece 7'sine geçit verildiğini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bölgedeki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi yetkililerinin, İsrail'e, hayat kurtarıcı yardımlara geçit verme çağrısında bulunduğunu aktaran Dujarric, BM'nin güvenli, hızlı ve yeterli yardımı ulaştırmak için elinden geleni yaptığını dile getirdi.

Dujarric, İsrail'in dün Gazze için daha önce koordinasyonu yapılmış yardımların 22'sinden sadece 7'sine geçit verdiğini ifade etti.

Saldırıların ve "tahliye emirlerinin" Gazze genelinde sivillerin yerinden edilmesine yol açmaya devam ettiğini belirten Dujarric, "Siviller, yerlerinden ayrılsalar da kalsalar da korunmak zorundadır. Gidenler de durum el verince güvenle dönebilmelidir." dedi.