BM'den İsrail'e Yasa Tasarısı Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM'den İsrail'e Yasa Tasarısı Uyarısı

BM, İsrail meclisindeki UNRWA yasa tasarısının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

28.10.2024 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail meclisinde, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetleriyle ilgili görüşülecek yasa tasarısının, BM Şartı ve İsrail'in uluslararası hukuk uyarınca yükümlülükleriyle ters düştüğünü bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dujarric, İsrail meclisinde bugün görüşülmesi planlanan ve UNRWA'nın İsrail "egemenliğindeki topraklarda" faaliyet göstermesinin yasaklanmasını amaçlayan yasa tasarısıyla ilgili BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bir mektup gönderdiğini anımsattı.

Söz konusu tasarının etkileri hakkında uyardıklarını anımsatan Dujarric, "Bize göre bu yasa tasarısı, BM Şartı ve İsrail'in uluslararası hukuk uyarınca yükümlülükleriyle ters düşüyor." vurgusunda bulundu.

Stephane Dujarric, kabul edilmesi halinde etkinin ne olacağını değerlendireceklerini, ancak tepkilerinin olumsuz olacağını dile getirdi.

İsrail, Cibaliya'ya yardım sevkiyatını engellemeye devam ediyor

Gazze'deki genel durum hakkında da bilgi veren Dujarric, kuzeyde insanların acilen hayat kurtarıcı yardıma muhtaç olduğunu ifade etti.

Dujarric, İsrail'in BM'nin Cibaliya'ya gıda ve yakıt sevkiyatı taleplerini reddetmeye devam ettiğini belirterek, sağlık tesisleri etrafında da yoğun "askeri operasyonların" sürdüğünü aktardı.

İnsani yardım çalışanlarının, ihtiyaçları gidermek için ellerinden geleni yaptığını vurgulayan Dujarric, "İnsani yardım örgütlerine yönelik kısıtlamalar, görevleri çok zorlaştırıyor." uyarısında bulundu.

Stephane Dujarric, İsrail'in, Kemal Advan Hastanesi baskınının tamamladığını duyurduğunu kaydetti.

"Kemal Advan Hastanesinde ne ile karşılaşacağımızı bilmiyoruz"

BM Sözcüsü Dujarric, AA muhabirinin "İsrail, El Şifa ve Nasır hastanelerinden çekildikten sonra buralarda toplu mezarlar bulunmuştu. Şimdi de Gazze'nin kuzeyinden gelen haberler ve görüntüler maalesef zamanında Yahudilerin toplama kamplarına götürüldüğü görüntüleri anımsatıyor ve burada bulunan birçok kişiden haber alınamıyor. BM, Kemal Advan Hastanesine bir heyet gönderecek mi? Yine toplu mezarlarla karşılaşmaktan korkuyor musunuz?" sorularını yanıtladı.

"Ne ile karşılaşacağımızı tabi bilmiyoruz" diyen Dujarric, temel odak noktalarının hastanede kalan hastalara nasıl yardım götürmek olduğunu söyledi.

Dujarric, "BM Genel Sekreteri'nin de söylediği gibi, bu çatışmada işlenen suçlar için hesap verilmeli." ifadesini kullandı.

Erişimin çok zor olduğuna işaret eden Dujarric, "Erişim sağlayabilirsek gidip araştırmamızı yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den İsrail'e Yasa Tasarısı Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 03:59:03. #1.11#
SON DAKİKA: BM'den İsrail'e Yasa Tasarısı Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.