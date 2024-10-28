BM'den İsrail'e Yasa Tasarısı Uyarısı

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NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail meclisinde, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetleriyle ilgili görüşülecek yasa tasarısının, BM Şartı ve İsrail'in uluslararası hukuk uyarınca yükümlülükleriyle ters düştüğünü bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dujarric, İsrail meclisinde bugün görüşülmesi planlanan ve UNRWA'nın İsrail "egemenliğindeki topraklarda" faaliyet göstermesinin yasaklanmasını amaçlayan yasa tasarısıyla ilgili BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bir mektup gönderdiğini anımsattı.

Söz konusu tasarının etkileri hakkında uyardıklarını anımsatan Dujarric, "Bize göre bu yasa tasarısı, BM Şartı ve İsrail'in uluslararası hukuk uyarınca yükümlülükleriyle ters düşüyor." vurgusunda bulundu.

Stephane Dujarric, kabul edilmesi halinde etkinin ne olacağını değerlendireceklerini, ancak tepkilerinin olumsuz olacağını dile getirdi.

İsrail, Cibaliya'ya yardım sevkiyatını engellemeye devam ediyor

Gazze'deki genel durum hakkında da bilgi veren Dujarric, kuzeyde insanların acilen hayat kurtarıcı yardıma muhtaç olduğunu ifade etti.

Dujarric, İsrail'in BM'nin Cibaliya'ya gıda ve yakıt sevkiyatı taleplerini reddetmeye devam ettiğini belirterek, sağlık tesisleri etrafında da yoğun "askeri operasyonların" sürdüğünü aktardı.

İnsani yardım çalışanlarının, ihtiyaçları gidermek için ellerinden geleni yaptığını vurgulayan Dujarric, "İnsani yardım örgütlerine yönelik kısıtlamalar, görevleri çok zorlaştırıyor." uyarısında bulundu.

Stephane Dujarric, İsrail'in, Kemal Advan Hastanesi baskınının tamamladığını duyurduğunu kaydetti.

"Kemal Advan Hastanesinde ne ile karşılaşacağımızı bilmiyoruz"

BM Sözcüsü Dujarric, AA muhabirinin "İsrail, El Şifa ve Nasır hastanelerinden çekildikten sonra buralarda toplu mezarlar bulunmuştu. Şimdi de Gazze'nin kuzeyinden gelen haberler ve görüntüler maalesef zamanında Yahudilerin toplama kamplarına götürüldüğü görüntüleri anımsatıyor ve burada bulunan birçok kişiden haber alınamıyor. BM, Kemal Advan Hastanesine bir heyet gönderecek mi? Yine toplu mezarlarla karşılaşmaktan korkuyor musunuz?" sorularını yanıtladı.

"Ne ile karşılaşacağımızı tabi bilmiyoruz" diyen Dujarric, temel odak noktalarının hastanede kalan hastalara nasıl yardım götürmek olduğunu söyledi.

Dujarric, "BM Genel Sekreteri'nin de söylediği gibi, bu çatışmada işlenen suçlar için hesap verilmeli." ifadesini kullandı.

Erişimin çok zor olduğuna işaret eden Dujarric, "Erişim sağlayabilirsek gidip araştırmamızı yapacağız." diye konuştu.