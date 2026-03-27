BM'den İsrail'in Filistinli Tahliyelerine Tepki
BM'den İsrail'in Filistinli Tahliyelerine Tepki

27.03.2026 00:40
BM, İsrail'in Doğu Kudüs'te 16 Filistinli aileyi zorla tahliye ettiğini duyurdu ve endişeleri vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail güvenlik güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan mahallesine bağlı Batn el-Heva bölgesinde en az 16 Filistinli aileyi zorla evlerinden tahliye ettiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu tahliyelerin 22-25 Mart tarihleri arasında yapıldığı ve bunun, Eski Şehir çevresindeki Filistinlileri bölgeden çıkarma yönündeki "endişe verici hızlanmanın" son halkası olduğu belirtildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batn el-Heva bölgesinde yaklaşık 160 kişiden oluşan 28 Filistinli ailenin zorla yerinden edildiği, bu sürecin özellikle 2025 yılı başından itibaren hız kazandığı kaydedildi.

Bölgede onlarca Filistinli ailenin de yakın tahliye riskiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da, Doğu Kudüs dahil olmak üzere, Filistinlileri evlerinden ve topraklarından ayrılmaya zorladığı, bunun 1967'den bu yana "eşi benzeri görülmemiş bir ölçekte" gerçekleştiği vurgulandı.

İsrail'in söz konusu uygulamalarının "etnik temizlik, ayrımcılık ve apartheid" endişelerini artırdığına dikkat çekildi.

Uluslararası topluma çağrıda bulunulan açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında zorla yerinden etmelerin durdurulması, uluslararası hukuk ihlallerine ilişkin hesap verebilirliğin sağlanması ve Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkı dahil olmak üzere haklarının desteklenmesi istendi.

İran’dan Pentagon’u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz İran'dan Pentagon'u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz
İran, müzakereye de ateşkese de kapıyı kapadı İstedikleri tek bir şey var İran, müzakereye de ateşkese de kapıyı kapadı! İstedikleri tek bir şey var
İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu
Trump’tan İran açıklaması: Anlaşma istiyorlar ama kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar Trump'tan İran açıklaması: Anlaşma istiyorlar ama kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar
İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt’in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında
Brezilya’da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı Brezilya'da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı

00:45
A Milli Takımımızın finaldeki rakibi belli oldu
A Milli Takımımızın finaldeki rakibi belli oldu
00:27
Nihat Kahveci’den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu
Nihat Kahveci'den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu
23:46
Rumenlerden provokasyon Montella’ya basın toplantısında saygısız soru
Rumenlerden provokasyon! Montella'ya basın toplantısında saygısız soru
23:29
Yurdun camına çıktı, kendini bir anda boşluğa bıraktı
Yurdun camına çıktı, kendini bir anda boşluğa bıraktı
23:19
Trump: İran’ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız
Trump: İran'ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız
22:25
Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular
Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular
