BM'den İsrail'in Filistinli Tahliyelerine Tepki

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail güvenlik güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan mahallesine bağlı Batn el-Heva bölgesinde en az 16 Filistinli aileyi zorla evlerinden tahliye ettiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu tahliyelerin 22-25 Mart tarihleri arasında yapıldığı ve bunun, Eski Şehir çevresindeki Filistinlileri bölgeden çıkarma yönündeki "endişe verici hızlanmanın" son halkası olduğu belirtildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batn el-Heva bölgesinde yaklaşık 160 kişiden oluşan 28 Filistinli ailenin zorla yerinden edildiği, bu sürecin özellikle 2025 yılı başından itibaren hız kazandığı kaydedildi.

Bölgede onlarca Filistinli ailenin de yakın tahliye riskiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da, Doğu Kudüs dahil olmak üzere, Filistinlileri evlerinden ve topraklarından ayrılmaya zorladığı, bunun 1967'den bu yana "eşi benzeri görülmemiş bir ölçekte" gerçekleştiği vurgulandı.

İsrail'in söz konusu uygulamalarının "etnik temizlik, ayrımcılık ve apartheid" endişelerini artırdığına dikkat çekildi.

Uluslararası topluma çağrıda bulunulan açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında zorla yerinden etmelerin durdurulması, uluslararası hukuk ihlallerine ilişkin hesap verebilirliğin sağlanması ve Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkı dahil olmak üzere haklarının desteklenmesi istendi.