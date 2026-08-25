BM'den İsrail'in Hava İhlalleri Açıklaması - Son Dakika
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BM'den İsrail'in Hava İhlalleri Açıklaması

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BM, İsrail'in Lübnan'da hava ihlalleri ve UNIFIL personeline engellemeler sürdüğünü bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde havadan çeşitli ihlallere ve Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) personeline karşı engellemelere devam ettiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmeleri aktardı.

Dujarric, "UNIFIL'deki barış gücü görevlisi meslektaşlarımız, cumadan pazartesiye kadar, çoğu insansız hava aracı (İHA) ve bir kısmı da savaş uçakları kaynaklı 173 hava sahası ihlali dahil, operasyon bölgesinde İsrail'in önemli kara ve hava faaliyetlerini gözlemlemeye devam ettiklerini bildirmektedir." dedi.

UNIFIL'in, BM operasyonlarının yakınında faaliyet gösterenler dahil toplam 51 İHA faaliyeti vakası tespit ettiğini belirten Dujarric, "Bir intihar İHA'sı, bir BM mevzisinin ana kapısının üzerinden uçtuktan sonra yaklaşık 550 metre ötede infilak etti; mevzide herhangi bir can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi." diye konuştu.

Dujarric, cuma ve pazartesi günleri arasında İsrail ordusunca düzenlenen 10 hava saldırısının tespit edildiğini söyleyerek, aynı süre zarfında İsrail tarafından, güneyden kuzeye doğru ateşlenen mühimmatlara ait 668 uçuş rotasının belirlendiğini kaydetti.

İsrail ordusunun, UNIFIL'in operasyon bölgesinde gerçekleştirdiği "yıkım ve altyapı tahribatlarının" kaydedilmeye devam edildiğine değinen Dujarric, UNIFIL personelinin, söz konusu gelişmeleri raporlama faaliyetlerinin de İsrailli askerler tarafından engellendiğini ifade etti.

Dujarric, "Onlar, Güvenlik Konseyi'nin yetkilendirdiği üzere barışı desteklemek ve sivilleri korumak amacıyla oradalar ve görevlerini güvenli bir şekilde yerine getirmelerine izin verilmelidir." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den İsrail'in Hava İhlalleri Açıklaması - Son Dakika

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