BM'den İsrail'in Lübnan İhlallerine Dikkat

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Lübnan'daki karadan ve havadan ihlallerinin devam ettiğini ve bu durumun, özellikle ülkenin güneyindeki sivil halkın günlük yaşamını aksattığını belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki güncel gelişmeleri aktardı.

BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) raporlarını paylaşan Dujarric, İsrail ordusunun Lübnan'da kara faaliyetlerine devam ettiğini, buna "büyük ölçekli zırhlı birlik konuşlandırmaları, istihkam çalışmaları, lojistik hareketlilik, taktik devriyeler ve yığınak çalışmaları" gibi faaliyetlerin dahil olduğunu söyledi.

Dujarric, "Barış gücü personelimiz, bu hafta salı ile çarşamba günleri arasında insansız hava araçları (İHA), savaş uçakları ve helikopterler tarafından gerçekleştirilen 75 hava sahası ihlali tespit ettiğini bildiriyor." diye konuştu.

İsrail'in saldırıları sivil yaşamı aksatmaya devam ediyor

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırıların sivilleri etkilemeye ve insanların günlük yaşamlarını aksatmaya devam ettiğini vurguladı.

Nebatiye vilayeti genelinde İsrail uçaklarının hava saldırılarına dair raporların kendilerine ulaştığını aktaran Dujarric, günlük saldırıların ve yıkım operasyonlarının evlere ve sivil altyapıya zarar verdiğini söyledi.

Dujarric ayrıca, Lübnan'daki insani ihtiyaçların "muazzam düzeyde" olduğunu belirterek, mevcut fonların ise bu ihtiyaçları karşılamak için yetersiz kaldığına dikkat çekti.

Ülkedeki çatışmalardan etkilenen sivil halkı desteklemek için yaklaşık 640 milyon dolarlık bir yardım kampanyasının başlatıldığını hatırlatan Dujarric, kampanyanın süresinin dolmasına 4 gün kala bu miktarın "ancak yarısının toplanabildiğini" kaydetti.