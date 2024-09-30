BM'den Lübnan İçin Koruma Çağrısı - Son Dakika
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BM'den Lübnan İçin Koruma Çağrısı

BM raportörleri, İsrail'in Lübnan'daki sivillere yönelik saldırılarına acilen koruma çağrısında bulundu.

30.09.2024 23:16
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Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'daki sivillerin "acilen koruma altına alınması" yönünde çağrıda bulundu.

BM raportörleri, Lübnan'da yaşananlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail ile Lübnan arasındaki "çatışmalardan" endişe duyulduğu bildirilen açıklamada, "Gerginliğin tırmanışını şiddetle kınıyoruz. Siviller acilen koruma altına alınmalı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail ile Lübnan arasında tırmanan çatışmanın insani ve jeopolitik bir felaketle tüm bölgeyi etkileme riski taşıdığı konusunda uyarı yapıldı.

Hizbullah'ın İsrail'e füzeler attığı, İsrail'in buna Lübnan genelinde ayrım gözetmeyen saldırılar ve büyük ölçekli hava saldırılarıyla yanıt verdiği kaydedilen açıklamada, "Artan şiddet, Filistin dahil daha geniş bölgedeki sivillerin istikrarsızlığına ve devam eden acılarına büyük ölçüde katkıda bulunuyor. İsrail'in, Gazze'deki gibi Lübnan'a yönelik saldırılarında da uyguladığı yıkıcı şiddeti kınıyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, İsrail'in "Hizbullah üyelerinin sivillerin arasında saklandığı ve sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı" iddiasıyla sivillere yönelik saldırıları haklı göstermeye çalıştığı da ifade edildi.

Çatışmaların acil olarak durdurulması çağrısının yer aldığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyinin rolünü tam olarak yerine getirmesinin yanı sıra şiddetin ve keyfi yerinden edilmelerin daha da artmasının gerektiği vurgulandı.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları sistemindeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.

?İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1217 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1217 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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