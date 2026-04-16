BM'den Lübnan-İsrail Görüşmelerine Destek

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan ile İsrail arasındaki görüşmelerin takip edildiğini, Mavi Hat'ın iki tarafında da çözüm için atılan adımların "memnuniyetle karşılandığını" bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili güncel değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Lübnan ile İsrail arasında bir ateşkes sağlanacağına dair duyurularını takip ettiklerini belirten Dujarric, "Az önce Genel Sekreter (Antonio Guterres) ile görüştüm. Kendisi, Mavi Hat'ın her iki tarafında da çatışmalara ve acılara son verecek adımları memnuniyetle karşıladığımızı ifade etti. BM, siyasi ve barış gücü misyonları aracılığıyla bu çabaları desteklemeyi sürdürmekte, ayrıca (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı Kararı'nın tam olarak uygulanması yönündeki çağrılarını yinelemektedir." diye konuştu.

Lübnan'da kalıcı bir ateşkes hedeflediklerine işaret eden Dujarric, bunun "askeri bir çözümünün olmadığını" vurguladı.

Dujarric, İsrail'in, Lübnan topraklarının yaklaşık yüzde 15'ini kapsayan tahliye kararları sonucunda ülkede 1,2 milyon kişinin yerinden edildiğini bildirerek, bu durumun, BM Lübnan Barış Gücü birliklerinin (UNIFIL) operasyonlarını da etkileyeceği öngörüsünü paylaştı.

İki ülke arasında barış görüşmeleri devam ederken İsrail'in, Lübnan'daki sağlık tesislerine yönelik saldırılarına devam ettiğini belirten Dujarric, bu saldırılarda Lübnan'ın güneyindeki "kilit travma merkezlerinden biri olan" Tebnin Hastanesi'nin acil servis bölümü ve diğer kritik birimlerinin hasar gördüğünü kaydetti.

Dujarric, "Çatışmaların tırmandığı günden bu yana, sağlık tesislerine yönelik saldırılar sonucunda sağlık çalışanları arasında 88 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi ise yaralanmıştır." dedi.