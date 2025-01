BM'den New Orleans'taki Saldırıya Sert Tepki

Güncel

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ABD'nin New Orleans kentinde gerçekleştirilen araçlı saldırıyı en şiddetli şekilde kınadığı bildirildi.

BM Basın Ofisinden New Orleans'ta 15 kişinin hayatını kaybettiği araçlı saldırıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, saldırganın araçla yeni yıl kutlayan kalabalığa dalarak en az 15 kişinin ölümü ve 30'dan fazla kişinin yaralanmasına yol açtığı anımsatıldı.

Guterres'in saldırıyı en şiddetli şekilde kınadığı aktarılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve ABD halkına başsağlığı dileklerini ilettiği ifade edildi.

Açıklamada, Guterres'in yaralılara da acil şifa dilediği belirtildi.

New Orleans'in Bourbon Caddesi'nde dün gece saat 03.15 sularında bir aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonrası ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, en az 35 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Saldırgan, olay yerinde polisle girdiği silahlı çatışma sonucunda öldürülmüştü.

ABD'li yetkililer, daha sonra saldırganın Texas eyaletinden Shamsud Din Jabbar adlı 42 yaşında ABD vatandaşı ve eski bir asker olduğunu açıklamıştı.