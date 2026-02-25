BM'den Rusya-Ukrayna Savaşı'na Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM'den Rusya-Ukrayna Savaşı'na Ateşkes Çağrısı

25.02.2026 00:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, savaşın 4. yılına giren Rusya-Ukrayna Savaşı için 107 oyla ateşkes önerisini kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 4. yılına giren Rusya- Ukrayna Savaşı'nda ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısını kabul etti.

BM Genel Kurulunun, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yılına girmesi dolayısıyla düzenlenen özel oturumunda, Ukrayna'nın girişimiyle ve 46 ülkenin ortaklığıyla sunulan karar tasarısı için oylama yapıldı.

Ukrayna'da "acil, tam ve koşulsuz ateşkes" çağrısında bulunan karar tasarısı, 12 "ret" oyuna karşılık 107 "lehte" oyla kabul edildi. Üyelerin 51'i ise "çekimser" oy kullandı.

Savaşın bölgesel ve küresel etkilerine dikkati çekilen karar kapsamında "esirlerin hepsinin takas edilmesi, yasa dışı şekilde gözaltına alınan tüm kişilerin serbest bırakılması ve çocuklar dahil zorla yerinden edilen veya sınır dışı edilen sivillerin geri dönüşünün sağlanması" isteniyor.

Kararda, "Ukrayna'nın egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve karasuları dahil toprak bütünlüğüne" destek ifade edilerek, Rusya'nın "sivillere ve kritik enerji altyapısına yönelik saldırılarından ciddi endişe duyulduğu" belirtildi.

ABD'den karardaki bazı ifadelerin "müzakerelerden dikkati dağıtabileceği" endişesi

Oylamada, "çekimser" oy kullanan ABD'nin karar tasarısının bir bölümünün geri kalanından ayrılması ve farklı oylamaya tabi tutulması hususunda önerge sunması dikkati çekti.

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Tammy Bruce, "Bizim görüşümüze göre, karardaki bazı ifadeler, kalıcı barışa giden yolu açabilecek diplomatik yolların tamamının ele alınmasını desteklemek yerine devam eden müzakerelerden dikkati dağıtma olasılığı taşıyor." dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mariana Betsa ise ABD'nin önergesini "endişe verici" ve "kabul edilemez" şeklinde nitelendirerek reddetti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Ukrayna, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Rusya-Ukrayna Savaşı'na Ateşkes Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de kriz Genelkurmay Başkanı’yla ilgili iddiayı Trump’a sordular ABD'de kriz! Genelkurmay Başkanı'yla ilgili iddiayı Trump'a sordular
6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı 6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu Ölü sayısı 151’e yükseldi ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 151'e yükseldi
Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj Telefonlar aynı anda çaldı Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj! Telefonlar aynı anda çaldı
Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor
Bir nokta atışı daha Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

00:59
“İran’ı işgal“ iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yalanlama
"İran'ı işgal" iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama
00:51
Inter’i mahvettiler 40 bin nüfuslu şehrin takımı Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazıyor
Inter'i mahvettiler! 40 bin nüfuslu şehrin takımı Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor
23:32
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
22:54
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti
21:52
Kasım Garipoğlu’nun temizlikçisi ek ifade verdi İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
Kasım Garipoğlu'nun temizlikçisi ek ifade verdi! İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
21:52
Randevu bile verdiler Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar
Randevu bile verdiler! Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 02:04:00. #.0.4#
SON DAKİKA: BM'den Rusya-Ukrayna Savaşı'na Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.