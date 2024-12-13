BM'den Suriye'ye Gerilim Düşürme Çağrısı - Son Dakika
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BM'den Suriye'ye Gerilim Düşürme Çağrısı

Guterres, Suriye'deki ihlallerden endişe duyarak gerilimin acilen düşürülmesini istedi.

13.12.2024 11:49
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 13 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik son dönemdeki yoğun ihlallerden duyduğu "derin endişeyi" dile getirerek, taraflara ülke genelinde gerilimi düşürme çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreteri'nin Sözcüsü Stephane Dujarric perşembe günkü olağan basın toplantısında, "Genel Sekreter özellikle İsrail'in Suriye'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği yüzlerce hava saldırısından dolayı endişe duymakta ve ülke genelinde tüm cephelerde gerilimin acilen düşürülmesi gerektiğini vurgulamaktadır" dedi.

Guterres, 1974 tarihli Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması'nın geçerliliğini koruduğunu vurgulayarak, anlaşmaya aykırı olabilecek tüm eylemleri kınadı. Guterres ayrıca anlaşmanın taraflarına tampon bölgeye izinsiz şekilde girilmesine son verilmesi ve Golan'daki ateşkes ve istikrarı baltalayacak her türlü eylemden kaçınılması da dahil olmak üzere anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

Dujarric, hızlı değişikliklerin yaşandığı bu dönemde Guterres'in, Suriye'de kamu düzenini korumanın yanı sıra düzenli ve kapsayıcı geçiş düzenlemelerini desteklemenin de şart olduğunun altını çizdiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

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