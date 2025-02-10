BM\'den Trump\'ın UCM Yaptırımlarına Tepki

Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yetkililerine yönelik yaptırım kararına imza atmasını kınarken, bu kararın, küresel hukukun üstünlüğüne saldırı olduğunu bildirdi.

BM raportörleri, Trump'ın, UCM yetkililerine yönelik kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Trump'ın, UCM, mahkeme personeli ve onunla işbirliği yapan kişi veya kuruluşlara yaptırım uygulanmasını yetkilendiren kararı imzalamasından ciddi endişe duyulduğu belirtilerek, bu uygulama kınandı.

"Karar, küresel hukukun üstünlüğüne saldırıdır ve uluslararası adalet sisteminin tam kalbini hedef alıyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, bunun getireceği mali kısıtlamaların, dünya genelinde savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla ilgili soruşturmaları ve UCM'yi zayıflattığı bildirildi.

Açıklamada, UCM'nin yargı yetkisinin, uluslararası hukuka aykırı kullanılmadığına vurgu yapılarak, Trump'ın UCM'ye yaptırım kararının mahkemenin çalışmalarını ciddi anlamda baltaladığı kaydedildi.

"ABD bu kararla, UCM'yi cezalandırmaya çalışarak savaş suçlularını güçlendirdi." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, kadın ve çocuklar dahil dünyanın dört bir yanındaki binlerce mağdurun adalet ve tazminattan mahrum bırakıldığının altı çizildi.

Trump'ın UCM'ye yaptırım kararı

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze Şeridi'nde İsrail'in işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar dolayısıyla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Şubat'ta bu karar nedeniyle UCM'ye yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları sistemindeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.