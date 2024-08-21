BM Dünya Gıda Programı, Sudan'a gıda yardımı gönderdi - Son Dakika
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BM Dünya Gıda Programı, Sudan'a gıda yardımı gönderdi

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), hayati önem taşıyan gıda malzemeleriyle dolu kamyonların Çad'dan Sudan'a geçtiğini duyurdu. Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesine gönderilecek olan yardımlar, açlık riskiyle karşı karşıya olanlara ulaştırılacak.

21.08.2024 21:16
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PORT Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), "hayati önem taşıyan gıda malzemeleriyle dolu kamyonların" Adre sınır kapısından Çad'dan Sudan'a geçtiğini duyurdu.

WFP'nin X platformundaki paylaşımında, "Hayati önem taşıyan gıda malzemeleriyle dolu WFP kamyonları, Adre sınır kapısından geçerek Çad'dan Sudan'a giriş yaptı." ifadeleri kullanıldı.

Sınırların yeniden açılmasından bu yana birkaç gün içinde, Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesine gönderilmek üzere gıda yardımlarının hazırlandığı aktarılan açıklamada, "Açlık riskiyle karşı karşıya olanlar hayat kurtarıcı yardım alacak." denildi.

Sudan hükümeti, ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından silah tedarikinde kullanıldığı gerekçesiyle Adre Sınır Kapısı'nı 25 Temmuz'da kapatmıştı.

Hükümet, 15 Ağustos'ta da Çad ile arasındaki Adre Sınır Kapısı'nın "ülkedeki savaştan etkilenenlere insani yardım girişine izin vermek için" 3 ay süreyle açılmasına karar vermişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 18 Ağustos'ta, Adre Sınır Kapısı'nın açılmasını memnuniyetle karşılamıştı.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 16 aydır devam ediyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 18 bin 800'den fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Kaynak: AA

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