BM Filistin Özel Raportörü: İsrail'in Batı Şeria'da meşru müdafaada bulunma hakkı yok - Son Dakika
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BM Filistin Özel Raportörü: İsrail'in Batı Şeria'da meşru müdafaada bulunma hakkı yok

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, uluslararası hukuka göre işgalci İsrail'in Batı Şeria'da meşru müdafaada bulunduğunu iddia etme hakkı olmadığını vurguladı. Albanese, İsrail'in Filistin topraklarını işgalinde hiçbir şekilde meşru müdafaa iddiasına sığınamayacağını belirterek, İsrail'in toprakları sömürgeleştirmeyi durdurması, çekilmesi, zararları tazmin etmesi ve kurbanlardan özür dilemesi gerektiğini ifade etti.

30.08.2024 18:18
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Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, uluslararası hukuka göre işgalci İsrail'in Batı Şeria'da meşru müdafaada bulunduğunu iddia etme hakkı olmadığını vurguladı.

Albanese, X hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail Batı Şeria'da yaptıklarının meşru müdafaa hakkı nedeniyle meşru olduğunu iddia ediyor. Bu iddianın geçerliliği yoktur." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Filistin topraklarında inşa ettiği duvara dair 2004'te verdiği danışma görüşünde İsrail'in işgal altında tuttuğu topraklarda BM Şartı'nın 51'inci maddesinde öngörülen meşru müdafaa hakkına sahip olmadığına hükmettiğini hatırlatan Albanese, UAD tarafından temmuzda açıklanan danışma görüşünde de İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki mevcudiyetinin de yasa dışı olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Albanese, İsrail'in Filistin topraklarını işgalinde hiçbir şekilde meşru müdafaa iddiasına sığınamayacağını vurgulayarak "İsrail'in meşru müdafaa hakkını çarpıtması gerçekte olduğu gibi tanınmalıdır: Filistin Devleti'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına karşı hukuka aykırı saldırısını sürdürmeyi yasal hale getirmek için arsız bir girişim." ifadelerine yer verdi.

BM Filistin Özel Raportörü Albanese, şunları kaydetti:

"İsrail eğer iddia ettiği gibi gerçekten güvenliğini sağlamak istiyorsa başka halkın topraklarını sömürgeleştirmeyi durdurmalı, bu toprakların tamamından çekilmeli, neden olduğu zararları uygun şekilde tazmin etmeli ve çıkarken kurbanlardan özür dilediğinden emin olmalıdır."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: BM Filistin Özel Raportörü: İsrail'in Batı Şeria'da meşru müdafaada bulunma hakkı yok - Son Dakika
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