BM Filistin Özel Raportörü: İsrail'in Filistinlilere yönelik suikastları bağımsız ve şeffaf bir şekilde soruşturulmalı

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Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Filistinlilere yönelik suikastlarının uzun bir geçmişe sahip olduğunu, bunların bağımsız ve şeffaf bir şekilde soruşturulması gerektiğini bildirdi.

Albanese, X sosyal medya platformundan diğer BM raportörleriyle Orta Doğu'da artan şiddeti, Lübnan'dan İran'a kadar son zamanlardaki yargısız infaz ve cinayetleri kınadıkları ortak açıklamaya atıfta bulundu.

İsrail'in, Filistin'de ve yurt dışında hedef gözeterek gerçekleştirdiği çoğunlukla Filistinlilere yönelik suikastların uzun bir geçmişe sahip olduğunu ve artık bunların hesabının verilmesi gerektiğini belirten Albanese, "Bağımsız ve şeffaf soruşturmalar ile hesap verebilirlik, barışa giden yolun bir parçası olmalı." ifadelerini kullandı.