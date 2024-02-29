BM Filistin Özel Raportörü: İsrail'in Gazze'ye saldırıları son bulmalı - Son Dakika
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BM Filistin Özel Raportörü: İsrail'in Gazze'ye saldırıları son bulmalı

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde insani yardım bekleyen sivillere düzenlediği saldırıya tepki göstererek, bu kabusun artık sona ermesi gerektiğini belirtti. İsrail güçlerinin bir araya gelen Filistinlilere ateş açarak onlarca kişiyi öldürdüğünün ve yüzlerce kişinin yaralandığının rapor edildiğini belirten Albanese, 'Bu kabul sona ermeli.' ifadesini kullandı.

29.02.2024 16:37  Güncelleme: 16:39
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Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde insani yardım bekleyen sivillere düzenlediği saldırıya tepki göstererek, bu kabusun artık sona ermesi gerektiğini belirtti.

Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'ye yönelik 4,5 aydır devam eden saldırılarının ardından yaşanan kıtlığın çocukları öldürmeye başladığını ve çaresiz Filistinlilerin hayatta kalabilmek ve gıda yardımı toplamak üzere toplandığını bildirdi.

İsrail güçlerinin bir araya gelen Filistinlilere ateş açarak onlarca kişiyi öldürdüğünün ve yüzlerce kişinin yaralandığının rapor edildiğini belirten Albanese, "Bu kabul sona ermeli." ifadesini kullandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 104 kişinin öldüğünü, 760 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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