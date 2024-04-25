BM, Filistinli Mültecilere Yardım İçin 1,2 Milyar Dolar Yardım Çağrısında Bulundu

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 25 Nisan (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nde ve giderek istikrarsızlaşan Batı Şeria'daki ağır insani krizi hafifletmek amacıyla 1,2 milyar ABD doları tutarında yardım çağrısında bulundu.

Söz konusu fon, yerle bir edilen Gazze'deki yaklaşık 1,7 milyon ve Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'daki 200.000'den fazla insana destek olmak amacıyla yıl sonuna kadar sürdürülecek insani yardım çabalarını karşılamayı hedefliyor.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Çarşamba günü yaptığı açıklamada bölgedeki durumun ciddiyetini vurgulayarak, "Gazze'de savaşın izleri devasa bir ölçekte açıkça görülüyor. Öte yandan Batı Şeria'da da şiddet artıyor" dedi.

Lazzarini, "UNRWA'yı sağlık ve eğitim alanlarında hayat kurtarıcı insani yardım ve kalkınma hizmetleri sağlaması yönünde desteklemek kritik önem taşıyor. Geçtiğimiz aylar, UNRWA'nın yerini alacak ya da ona alternatif olacak başka bir kuruluşun bulunmadığını kanıtladı" diye konuştu.

UNRWA, halkın büyük ölçüde yardıma muhtaç olduğu Gazze'de hayati önemde bir destek sistemi olarak hizmet veriyor. Kuruluş, 1 milyondan fazla insana ev sahipliği yapan barınma merkezlerini yönetiyor, gıda dağıtımlarını organize ediyor, birincil sağlık hizmetleri sunuyor ve yardım dağıtımı için lojistiği denetliyor. Lazzarini, "Savaş 200 gündür sürerken şu anki öncelik, gıda dahil olmak üzere çok ihtiyaç duyulan malzemelerin Gazze'ye girmesi" dedi.