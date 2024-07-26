BM: Gazze'de 7 Ekim'den sonra 560'tan fazla yerinden edilmiş kişi öldürüldü - Son Dakika
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BM: Gazze'de 7 Ekim'den sonra 560'tan fazla yerinden edilmiş kişi öldürüldü

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 7 Ekim'in ardından Gazze'de BM bayrağı altında 560'tan fazla yerinden edilmiş kişinin öldürüldüğünü bildirdi. UNRWA Genel Komiser Yardımcısı Antonio Marie de Meo, Gazze'nin harabe haline geldiğini ve çocuklar üzerinde korkunç etkilerinin olduğunu belirtti. UNRWA, Gazze'deki çocuklara psikolojik ve sosyal destek sağlamak için çalışmalara başlayacak. De Meo, Gazze'de uluslararası insancıl hukuk ihlallerinin sürdüğünü ve UNRWA personeline yönelik risklerin arttığını ifade etti.

26.07.2024 17:47
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 7 Ekim'in ardından Gazze'de BM bayrağı altında 560'tan fazla yerinden edilmiş kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'deki insani durum ele alındı.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren UNRWA Genel Komiser Yardımcısı Antonio Marie de Meo, Gazze'nin "harabe"ye döndüğünü kaydetti.

Gazze'deki durumun çocuklar üzerinde korkunç etkisine dikkati çeken de Meo, travmatize olmuş 625 bin çocuğun okula gidemediğini söyledi.

De Meo, "Tüm BM ortaklarıyla Gazze'deki çocuklara tekrar eğitim verme konusunda kararlıyız." diyerek, gelecek haftadan itibaren çocuklara psikolojik ve sosyal destek sağlamaya başlayacaklarını ifade etti.

Nihai hedefin okullarda eğitime dönmek olduğunu kaydeden de Meo, BMGK'nin Gazze'de ateşkes için bazı kararlar kabul ettiğini ancak buna rağmen durumda düzelme olmadığına dikkati çekti.

De Meo, Gazze'de uluslararası insancıl hukuk ihlallerinin sürdüğünü, 199 UNRWA personelinin öldürüldüğünü, 190 UNRWA tesisinin ise vurulduğunu dile getirdi.

UNRWA Genel Merkezi'nin saldırılar sonrasında tanınamaz hale geldiğini ifade eden de Meo, "Gazze'de 7 Ekim'in ardından BM bayrağı altında 560'tan fazla yerinden edilmiş kişi öldürüldü." dedi.

De Meo, bunların arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu kaydetti.

UNRWA personeline yönelik riskler artıyor

İsrail'in birçok BM personeli ve insani yardım örgütleri çalışanlarına vize vermediğini anlatan de Meo, "UNRWA hakkında yanlış ve yalan bilgi sosyal medyada yayılmaya devam ediyor ve çizgiyi aşarak şiddeti teşvik ediyor. Bu özellikle işgal altındaki Filistin topraklarında meslektaşlarımızı ciddi risk altında bırakıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail meclisinin UNRWA'yı terör örgütü ilan etmek için yasa geçirmeye çalıştığına dikkati çeken de Meo, "Eğer bu gerçekleşirse sonuçları çok ciddi olur. Tüm UNRWA personeli ve BM Genel Kurulu'nun yetkisini doğrudan tehdit eder." uyarısında bulundu.

De Meo, "UNRWA, siyasi çözüm olmadığı için var." diyerek, UNRWA'nın görev yetkisinin korunması gerektiğinin altını çizdi.

Gazze'de UNRWA'ya bir alternatif bulunmadığını ifade eden de Meo, siyasi çözüm sağlanana kadar hizmet sağlamak zorunda olduklarını kaydetti.

De MEO, BMGK'nin UNRWA'ya yönelik saldırılarına karşı tek bir sesle hareket etmesini talep etti.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Filistin, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: Gazze'de 7 Ekim'den sonra 560'tan fazla yerinden edilmiş kişi öldürüldü - Son Dakika

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