BM: Gazze'de 700 Bin Kişi Yerinden Edildi - Son Dakika
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BM: Gazze'de 700 Bin Kişi Yerinden Edildi

07.07.2025 20:51
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BM, İsrail'in ihlalleri sonucu Gazze'de 700 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in mart ayında Gazze'de ateşkesi ihlal etmesinden bu yana 700 bin kişinin birkaç kez yerinden edildiğini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki gelişmelere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Hafta sonu gıdaya ulaşmaya çalışırken Filistinlilerin yine öldürüldüğünü bildiren Dujarric, sahadaki ortaklarının hastanelerin dolup taştığını ve çoğu hastanın gıdaya ulaşmaya çalışırken vurulduğunu gördüğünü aktardı.

Dujarric, "Sivillerin öldürülmesini net bir şekilde kınıyoruz." diyerek, aynı zamanda Dünya Gıda Programı'nın (WFP), Gazze'de her 3 kişiden 1'inin günlerdir yemek yemediği bilgisini verdiğini söyledi.

Bunun çok daha fazla sayıda kişiyi açlıktan ölüm riskine ittiğine dikkati çeken Dujarric, İsrailli yetkililerin insani yardım dağıtımının sağlanması için tüm geçiş noktalarını açması ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

Mart ayından bu yana 700 bin kişi çok kez yerinden edildi

Dujarric, İsrail'in aynı zamanda 4 aydır Gazze'ye yakıt girişine izin vermediğini anımsatarak, BM'nin elindeki tüm yakıtı hayat kurtarmaya yönelik girişimlere kullandığını ifade etti.

Hizmet sağlayıcıların yakıtlarının tükenmek üzere olduğunun altını çizen Dujarric, "Yakıtın olmaması ambulans olmaması, hastaneler için elektrik olmaması ve kimse için temiz su olmaması anlamına gelir." uyarısında bulundu.

Dujarric, yakıtın Gazze'de "hayatta kalmak için can damarı" işlevi gördüğünü belirterek, gecikme olmaksızın Gazze'ye yakıt girişine izin verilmesi çağrısı yaptı.

İsrailli yetkililerin dün bir "tahliye emri" daha yayımladığını aktaran Dujarric, İsrail'in mart ayında Gazze'de ateşkesi ihlal etmesinden bu yana 700 bin kişinin birkaç kez yerinden edildiğini bildirdi.

Dujarric, bu kişilerin gidecek güvenli yeri olmadığını yineledi.

İsrailli yetkililerin insani yardım girişimlerini de engellemeye devam ettiğini, dün BM'nin 8 yardım girişimden 3'ünü doğrudan reddettiklerini belirten Dujarric, engelsiz yardım erişiminin acilen sağlanması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: Gazze'de 700 Bin Kişi Yerinden Edildi - Son Dakika

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