BM, Gazze'deki çocuk felci aşı kampanyasının ertelenmesinden endişeli

Güncel

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, artan şiddet ve erişim engeli nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yürütülen çocuk felci kampanyasına ara verilmesinden derin endişe duyduğunu bildirdi.

Guterres, resmi X sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

BM Genel Sekreteri, daha fazla çocuk felç olmadan salgının durdurulması gerektiğinin altını çizdi.

Gazze'nin kuzeyinde artan şiddet ve erişim engelleri nedeniyle aşı kampanyasının ertelendiğine işaret eden Guterres, "Bundan derin endişe duyuyorum." ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü Ofisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, BM'ye bağlı kurumların Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yürüttüğü çocuk felci kampanyasına ilişkin bilgi verilmişti.

Açıklamada, "Artan şiddet, yoğun bombardıman, kitlesel yerinden etme emirleri ve güvence altına alınmış insani araların olmaması nedeniyle Filistin Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü, BM Çocuklara Yardım Fonu ile BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Gazze'nin kuzeyindeki çocuk felci aşı kampanyasını ertelemek zorunda kaldı." ifadesi kullanılmıştı.