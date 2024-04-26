BM: Gazze'deki enkazın temizlenmesi 14 yıl sürebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM: Gazze'deki enkazın temizlenmesi 14 yıl sürebilir

BM: Gazze\'deki enkazın temizlenmesi 14 yıl sürebilir

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucu altyapının ve binaların büyük ölçüde kullanılamaz hale geldiğini ve 37 milyon ton enkazın temizlenmesinin 14 yıl sürebileceğini bildirdi. Gazze'de 360 bin konut tamamen veya kısmen yıkıldı, 171 hükümet merkezi, 100 eğitim kurumu, 229 cami ve 3 kilise yerle bir oldu. Saldırıların Gazze Şeridi'ndeki altyapıya verdiği zararın yaklaşık 18,5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

26.04.2024 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarla altyapının ve binaların önemli oranda kullanılamaz hale geldiği Gazze'deki 37 milyon ton enkazın temizlenmesinin 14 yıl sürebileceğini bildirdi.

BM Mayın Eylem Servisi (UNMAS) yetkilisi Pehr Lodhammar, Cenevre'de düzenlenen bir brifingde, İsrail'in dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerinden Gazze'de neden olduğu fiziki yıkımın temizlenmesinin uzun süre alacağını söyledi.

Lodhammar, İsrail saldırılarında yıkılan binalar nedeniyle Gazze'de 37 milyon ton molozun ortaya çıktığını ve bunların kaldırılması için "100 tırla 14 yıllık bir çalışma" gerektiğini ifade etti.

Gazze'de 360 bin konut tamamen veya kısmen yıkıldı

Gazze'deki hükümetin medya ofisi, İsrail saldırıları nedeniyle 70 bin konutun tamamen, 290 bin konutun ise kısmen yıkıldığını; bu yapıların yaşanmaz hale geldiğini belgeledi.

Saldırılarda Gazze Şeridi'ndeki 171 hükümet merkezi ile 100 eğitim kurumu tamamen, 305'i ise kısmen yıkıldı. Bombaların hedefi olan 229 cami tamamen yıkılırken, 297 cami kısmen zarar gördü. Ayrıca 3 kilise saldırılar sonucu yerle bir oldu.

İsrail ordusu, 32 hastane ve 53 sağlık merkezini hizmet dışı bıraktı, 159 sağlık kuruluşunu ve 126 ambulansı kasten hedef aldı, 200 tarihi alanı da yıktı.

Dünya Bankası ve BM'nin raporlarına göre, saldırıların Gazze Şeridi'ndeki altyapıya verdiği zararın yaklaşık 18,5 milyar dolar olduğu; bunun Filistin'in 2022'deki gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 97'sine tekabül ettiği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Hükümet, İsrail, Gazze, Cami, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: Gazze'deki enkazın temizlenmesi 14 yıl sürebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:51 Salonu ayağa kaldıran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu Salonu ayağa kaldıran sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
15:09 Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın’ın kuzeni çıktı Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın'ın kuzeni çıktı
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
14:18 İsraillilerin Ergin Ataman’ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı İsraillilerin Ergin Ataman'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
13:22 Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı
13:13 Özel seçim sözünü tuttu Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a hediye ettiği motorla caddede turladı Özel seçim sözünü tuttu! Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a hediye ettiği motorla caddede turladı
12:50 Taksim bombacısı Ahlam Albashir için karar: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası Taksim bombacısı Ahlam Albashir için karar: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 16:47:51. #1.13#
SON DAKİKA: BM: Gazze'deki enkazın temizlenmesi 14 yıl sürebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement