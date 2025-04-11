BM: Gazze'deki Koşullar Zorla Yerinden Etmeyi Tehdit Ediyor - Son Dakika
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BM: Gazze'deki Koşullar Zorla Yerinden Etmeyi Tehdit Ediyor

BM: Gazze\'deki Koşullar Zorla Yerinden Etmeyi Tehdit Ediyor

BM, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yaşanmaz koşullar dayattığını ve zorla yerinden etmenin mümkün olduğunu belirtti.

11.04.2025 17:43
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BM İnsan Hakları Ofisi, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri yaşanmaz koşullara zorladığını ve bunun zorla yerinden etme anlamına gelebileceğini belirtti. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü askeri operasyonların Filistinlilerin topraklarında kalmasını giderek imkansız hale getirdiği uyarısında bulundu.

Cenevre'de yapılan açıklamada, Gazze halkının zorla göç ettirilmesi endişesinin arttığı vurgulanırken "Ofis, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere, Gazze Şeridi'nde bir toplum olarak varlıklarını sürdürmeleriyle giderek daha fazla bağdaşmayan yaşam koşulları dayatıyor görünmesinden ciddi endişe duymaktadır" ifadeleri kullanıldı.

BM yetkilileri, özellikle kıyı şeridinin güneyindeki Refah bölgesine yapılan tahliye çağrısına dikkat çekerek bu alana oluşturulacak tampon bölge nedeniyle geri dönüşlerin mümkün olmayabileceği yönünde kaygılarını dile getirdi. Ofis sözcüsü Ravina Shamdasani, zorla yerinden etmenin, işgal altındaki sivillerin korunmasına ilişkin evrensel Cenevre Sözleşmelerinin ihlali olduğunu ve bunun insanlığa karşı işlenmiş bir suç teşkil edebileceğini ifade etti.

"Uygulamalar toplu cezalandırma anlamına geliyor"

İsrail'in Mart ayının başından bu yana sınır kapılarını kapatarak ve yardım konvoylarını engelleyerek gıda ve ilaç girişini durdurduğu belirtilen açıklamada, bu durumun Gazze'deki sivillerin yaşamını ciddi şekilde tehdit ettiği bildirildi. BM'ye göre bu tür uygulamalar hem toplu cezalandırma anlamına geliyor hem de "açlığı bir savaş silahı olarak kullanmak" gibi uluslararası hukuka aykırı bir duruma işaret ediyor.

İsrail hükümeti ise yaklaşık iki ay süren ateşkesin ardından saldırılarını Hamas'ın yok edilmesi ve rehinelerin serbest bırakılması hedefiyle sürdürdüğünü açıkladı. İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, Gazze'nin tamamen yıkılacağını ve belirli alanların İsrail'in güvenlik bölgeleri olarak kullanılacağını duyurdu.

BM İnsan Hakları Ofisi, kalıcı barış ve insan hakları ihlallerinin sona ermesi için tek çözümün iki devletli çözüm müzakereleri olduğuna vurgu yaparken, tüm İsrailli rehinelerin ve keyfi olarak tutuklanan Filistinlilerin serbest bırakılması çağrısını yineledi.

dpa/ TY,ET

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Kaynak: Deutsche Welle

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: Gazze'deki Koşullar Zorla Yerinden Etmeyi Tehdit Ediyor - Son Dakika

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