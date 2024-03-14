NEW Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de konut alanları ve diğer mülklere yönelik saldırılar nedeniyle yaklaşık 23 milyon ton enkaz oluştuğunu, bunun temizlenmesinin yıllar süreceğini bildirdi.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
İnsani yardım ortaklarının, Gazze'de konut alanları ve diğer mülklere yönelik saldırılar nedeniyle yaklaşık 23 milyon ton enkaz oluştuğunu bildirdiğini aktaran Dujarric, bunun temizlenmesinin yıllar süreceğini ifade etti.
Öte yandan, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de patlamamış bomba kalıntılarının da risk oluşturduğu, bununla ilgili mayın faaliyetlerinde uzmanların çalışmalar yaptığı belirtildi.
Uzmanların halka da patlayıcı tehditler hakkında bilgi verdiği kaydedilen açıklamada, bu alanda uzman personelin Gazze'ye konuşlandırılması ve gerekli malzemelerin sağlanması konusunda kısıtlamalar yaşandığı ifade edildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 341 Filistinli öldürüldü, 73 bin 134 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Son Dakika › Güncel › BM: Gazze'deki saldırılar sonucu 23 milyon ton enkaz oluştu - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı'nda yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına şiddeti katalog suçlar kapsamına aldıklarını belirtti. Erdoğan, sağlık çalışanlarına şiddet uygulanmasına müsamahalarının olmadığını ve görevlerini huzur ve güven içinde yerine getirebilmeleri için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.
Tokat'ta dolu yağışı etkili oldu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukuk devleti niteliğimizi güçlendiren önemli reformlara imza attıklarını belirterek, yeni bir anayasa hedeflediklerini söyledi. Tunç, Rize'de çeşitli programlara katıldı ve gençlerle bir araya geldi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 2000'den önce yapılan evlerin riskli kabul edilebileceği, bu nedenle o binaların tamamını değiştirmek, dönüştürmek gerektiğini belirtti. Özhaseki, depremin siyaset üstü bir mesele olduğunu vurguladı.
Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında şehit olan 34 yaşındaki polis memuru Fırat Der için Denizli Çardak Havalimanı'nda tören düzenlendi. Şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak cenaze nakil aracına kadar eşlik edildi. Şehit Der'in cenazesi yarın Sarayköy ilçesinde toprağa verilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Mamak'ta Araplar Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm mağdurlarına ilişkin, 'Şu geldiğimiz noktada artık tahammül edilemez bir boyuta geldi. Senelerdir bu insanlar dışarıdalar. Bizim bir an önce buraya girip bu işleri bitirmemiz lazım.' dedi. Araplar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm mağdurlarıyla buluşan Özhaseki, depremler nedeniyle oluşan hasar ve mağduriyetlerin önemine dikkat çekti. Ayrıca, deprem riskine karşı hazırlık yapılması gerektiğini vurguladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaptığı konuşmada, günlük 15 bin varile yakın petrol üretildiğini ve yeni keşiflerle üretimin artırılacağını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?