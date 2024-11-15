BM Gazze'den Hastaların Tahliyesine Dikkat Çekti

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NEW Birleşmiş Milletler (BM), Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'den 21 bin hastanın sadece dörtte birinin tahliyesine izin verdiğini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklama yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü ve ortaklarının 13 Kasım'da 8 çocukla refakatçilerinin tıbbi tahliyesini gerçekleştirdiğini belirten Dujarric, çocukların Ürdün'e gittiğini söyledi.

Dujarric, bu çocukların burada özel tedavi aldıktan sonra ABD'ye gönderileceğini ifade etti.

Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'den 21 bin hastanın sadece dörtte birinin tahliyesine izin verdiğini bildiren Dujarric, özel tedaviye muhtaç kişilerin güvenli ve zamanında tahliyesi için "tahliye koridorları" oluşturulması gerektiğini vurguladı.