BM, Gazze için atanan Kıdemli İnsani ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü göreve başladı

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından Gazze için atanan Kıdemli İnsani ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag'ın bugün görevine başladığını duyurdu.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino, günlük basın toplantısında, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kaag'ın atanmasının, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2720 sayılı kararı uyarınca gerçekleştiğini anımsatan Nino, "Kaag, yeni görevinde Gazze'deki insani yardımları kolaylaştırma, denetleme ve teyit etme alanlarında çalışacak." ifadesini kullandı.

Nino, Kaag'a çatışmaya taraf olmayan gruplarca yollanan yardımları hızlandırmak için bir BM mekanizması kurma görevi de verildiğini belirtti.

Kaag'ın bölgeye geçmeden önce New York'ta Guterres'le görüşeceğini ve ardından Washington'a gideceğini bildiren Nino, Kaag'ın ilk etapta görevine Ürdün'de başlayacağını, daha sonra Mısır ve İsrail'e geçeceğini aktardı.

Guterres, 26 Aralık 2023'te BMGK'de kabul edilen 2720 sayılı kararda talep edilmesi üzerine "Gazze'ye insani yardımları düzenlemek, kolaylaştırmak ve denetlemek" amacıyla Sigrid Kaag'ı Kıdemli İnsani ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü olarak atadığını duyurmuştu.

BMGK, insani yardımlar için kararı kabul etmişti

BMGK, 22 Aralık 2023'te Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için "acil adım atılması" talep edilen kararı kabul etmişti.

Gazze'deki sivil topluma yardımların ulaşımını hızlandırmak için Genel Sekreter'in "Kıdemli İnsani ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü" ataması üzerinde mutabık kalınmıştı.

Kararda, Genel Sekreter tarafından atanacak koordinatörün, Gazze'ye yardımların sevkiyatını hızlandırmak ve kolaylaştırmak için bir mekanizma kurması talep edilmişti.

Koordinatör atamasının bir an önce yapılması çağrısında bulunulan kararda, gerekli personel ve teçhizatın sağlanacağı koordinatörün, BM yetkisiyle çalışacağı ve BMGK uyarınca kendisine verilen görevleri yerine getireceği bildirilmişti.

Koordinatörün, insani yardımların türünü teyit etmesi talep edilen kararda, aynı zamanda söz konusu kişiye insani yardım sevkiyatını "kolaylaştırma, koordine etme, denetleme ve teyit etme" görevleri verilmişti.