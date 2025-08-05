BM: Gazze İnsani Yardım Vakfı Kapansın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

BM: Gazze İnsani Yardım Vakfı Kapansın

05.08.2025 18:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM raportörleri, Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın kapatılmasını ve uluslararası denetim talep etti.

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, Gazze'de insani yardım adı altında kurulan ABD- İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın acilen kapatılması çağrısında bulundu.

BM raportörleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın operasyonları konusunda derin endişe duyulduğu bildirilerek, Filistinlilerin uluslararası toplumun hukuki, siyasi ve ahlaki başarısızlığının nihai bedelini ödediği belirtildi.

Açıklamada, "İsrail tarafından Şubat 2025'te ABD desteğiyle Gazze'ye yardım dağıtmak amacıyla kurulan bir sivil toplum kuruluşu olan Gazze İnsani Yardım Vakfı, uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ederek insani yardımların gizli askeri ve jeopolitik gündemler için nasıl istismar edilebileceğinin son derece rahatsız edici bir örneğidir. Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın derhal kapatılması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail istihbaratının, ABD'li taşeronlar ve muğlak sivil toplum kuruluşlarıyla iç içe geçmesinin eleştirildiği açıklamada, bu durumun, BM himayesinde güçlü bir uluslararası denetim ve eyleme acil ihtiyaç olduğunun altını çizdiğine değinildi.

Açıklamada, "Soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla suçlanan bir (İsrail) devleti, soykırımdan etkilenen nüfusu gözetimsiz ve cezasız bir şekilde beslemekle yükümlü bırakıyoruz. Bu apaçık ikiyüzlülük, rahatsız edici." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu ve yabancı askerlerin, Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından kurulan sözde "dağıtım merkezlerinde" yardım arayan insanlara ayrım gözetmeksizin ateş açmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, Gazze'de yiyecek ararken yaklaşık 1400 kişinin öldürüldüğüne ve 4 binden fazla kişinin yaralandığına vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın Mayıs 2025 sonlarında faaliyetlerine başlamasından bu yana, kuruluşun merkezlerinin çevresinde en az 859 kişi öldürüldü. Bu merkezlere, kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılar gibi en savunmasız durumdaki kişilerin erişimi özellikle zor. Bunu 'insani' olarak nitelendirmek, İsrail'in insani kamuflajına katkıda bulunuyor ve bu, insani girişimlere ve standartlarına hakarettir. Yardımı engellemek veya geciktirmek sadece insanlık dışı olmakla kalmıyor. Bu, aynı zamanda sivilleri aç bırakmayı amaçlayan, iyi belgelenmiş ve küresel olarak kınanmış bir soykırım bağlamında savaş suçudur." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 20 Filistinli hayatını kaybetti, 150 bin 671 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 9 bin 519 kişi yaşamını yitirdi, 38 bin 630 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1568'e, yaralıların sayısı da 11 bin 230'a çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları sistemindeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Hukuk, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: Gazze İnsani Yardım Vakfı Kapansın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti
Tepkilere daha fazla dayanamadı Fenerbahçe’ye transfer olmak üzere olan Kerem’den bomba hamle Tepkilere daha fazla dayanamadı! Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere olan Kerem'den bomba hamle
Portekiz’den iki uçak geliyor Fenerbahçe’den bir sürpriz daha Portekiz'den iki uçak geliyor! Fenerbahçe'den bir sürpriz daha
Galatasaray’a transfer olan Arda Yılmaz, yaptığı açıklamayla Sarı-kırmızılı taraftarı çıldırttı Galatasaray'a transfer olan Arda Yılmaz, yaptığı açıklamayla Sarı-kırmızılı taraftarı çıldırttı
Anlaşma tamam Fenerbahçe Lincoln Henrique’nin sözleşmesini feshediyor Anlaşma tamam! Fenerbahçe Lincoln Henrique'nin sözleşmesini feshediyor
Yerlikaya’dan sahte diploma skandalına ilişkin açıklama Yerlikaya'dan sahte diploma skandalına ilişkin açıklama
Netanyahu, Gazze’ye saldırıları genişletme kararı aldı Netanyahu, Gazze'ye saldırıları genişletme kararı aldı
Kütahya’da şaka sınırını aşan gençler camiye zarar verdi Kütahya'da şaka sınırını aşan gençler camiye zarar verdi
Marmaray’da bir kadını saçlarını koklayarak taciz eden şüpheli yakalandı Marmaray'da bir kadını saçlarını koklayarak taciz eden şüpheli yakalandı
Avrupa’nın önemli takımları peşinde koştu Sarıyerspor’a imza attı Avrupa'nın önemli takımları peşinde koştu! Sarıyerspor'a imza attı

17:45
Fındık alım fiyatı belli oldu
Fındık alım fiyatı belli oldu
16:41
Meclis’te kurulan tarihi komisyonun adı belli oldu
Meclis'te kurulan tarihi komisyonun adı belli oldu
15:27
Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun bilinmeyenleri
Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun bilinmeyenleri
15:02
YAŞ kararları açıklandı Selçuk Bayraktaroğlu yeni genelkurmay başkanı oldu
YAŞ kararları açıklandı! Selçuk Bayraktaroğlu yeni genelkurmay başkanı oldu
23:26
Motosikletiyle kaza yaptı, yaralı halde çekip sosyal medyada paylaştığı video ile kurtuldu
Motosikletiyle kaza yaptı, yaralı halde çekip sosyal medyada paylaştığı video ile kurtuldu
23:19
Devrilen tır alev aldı, sürücü yanarak can verdi
Devrilen tır alev aldı, sürücü yanarak can verdi
23:15
Batshuayi hayatının en kötü günlerini yaşıyor
Batshuayi hayatının en kötü günlerini yaşıyor
23:00
Ailesi İstanbul’u istememişti Tuta’nın yeni takımı belli oldu
Ailesi İstanbul'u istememişti! Tuta'nın yeni takımı belli oldu
22:51
Ozan Tufan kendisine ’’Kilolusun’’ diyenlere videolu cevap verdi
Ozan Tufan kendisine ''Kilolusun'' diyenlere videolu cevap verdi
22:48
Ünlü şekerleme ve helva zincirinin tatlısından çok sayıda kurt çıktı
Ünlü şekerleme ve helva zincirinin tatlısından çok sayıda kurt çıktı
22:46
Motosikletin arkasında, iç çamaşırıyla seyahat etti
Motosikletin arkasında, iç çamaşırıyla seyahat etti
22:24
Barcelona sezona bomba gibi girdi 3 maçta gol olup yağdılar
Barcelona sezona bomba gibi girdi! 3 maçta gol olup yağdılar
22:16
Kaya Çilingiroğlu’nun Sane-Alex kıyaslaması ortalığı karıştırdı
Kaya Çilingiroğlu'nun Sane-Alex kıyaslaması ortalığı karıştırdı
22:02
Avrupa’nın önemli takımları peşinde koştu Sarıyerspor’a imza attı
Avrupa'nın önemli takımları peşinde koştu! Sarıyerspor'a imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2025 18:14:24. #7.12#
SON DAKİKA: BM: Gazze İnsani Yardım Vakfı Kapansın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.