BM, Gazze'ye havadan yardım ulaştırmayı değerlendiriyor

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM'nin henüz Gazze'ye havadan yardım ulaştırmadığını ancak bu seçeneğin de masada olduğunu bildirdi.

Laerke, ülkelerin Gazze'ye havadan insani yardım indirme operasyonlarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de ciddi insani yardım ihtiyacı olduğunun altını çizen Laerke, Gazze'ye ulaştırmak ve dağıtmak için havadan yardım da dahil tüm seçenekleri araştıracaklarını bildirdi.

Laerke, "BM henüz Gazze'ye havadan yardım ulaştırmadı ancak bu seçenek de kesinlikle masada. Olup olmayacağını veya ne zaman olacağını bilmiyorum. Bildiğimiz sebeplerden dolayı bunu son çare olarak görüyoruz. (Gerçekleşirse) Sadece küçük miktarlarda olabilir." dedi.

Havadan yardım ulaştırmanın çok maliyetli olduğunun altını çizen Laerke, bu nedenle kara yoluyla yardım ulaştırmayı tercih ettiklerini bildirdi.

Laerke, havadan yardım ulaştırmanın "en etkili ve verimli" seçenek olmadığının da altını çizdi.

Gazze'ye ve özellikle de Gazze'nin kuzeyindeki ihtiyaçları karşılayacak ölçekte karadan yardım ulaştırmak istediklerini belirten Laerke, bu nedenle geçiş noktalarının oluşturulmasını savunduklarını bildirdi.

İsrail'in Gazze'ye yardım girişinin kısıtlaması nedeniyle havadan yardım indiriliyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten Gazze'ye yönelik ayrım gözetmeksizin saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

İsrail'in saldırılarını başlattığı ve ablukasını sıkılaştırdığı Gazze'ye 7 Ekim öncesi günlük insani yardım ve ürünler taşıyan 600 civarında yardım tırı giriş yaparken, İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle bu sayı 100'ün altına düştü.

Bu sebeple Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Katar, Fransa ve ABD diğer Gazze'ye havadan yardım indirmişti.

Gazze'deki hükümetten yapılan açıklamada, "havadan indirilen yardımların faydasız ve yetersiz olduğu, insanların yardım peşinde koşmasının utanç verici, İsrail ordusunun insani yardım almak isteyenleri hedef alması nedeniyle de tehlikeli" olduğu belirtilmişti.

İsrail ordusu, 29 Şubat'ta Gazze kentinde insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alarak ateş açmış, saldırıda 118 kişi ölmüş 760 kişi yaralanmıştı.