BM: Gazze'ye yardım artırılmalı, Refah'a saldırı meşrulaştırılamaz
Birleşmiş Milletler, Gazze'ye daha fazla yardım sağlamanın, Refah'a yönelik kapsamlı askeri saldırıyı meşrulaştırmak anlamına gelmediğini belirtti. BM, Gazze'deki insani krizin derinleştiğini ve acil yardım ihtiyacının arttığını vurguladı. Aynı zamanda, Refah'a yönelik saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve kınandığını ifade etti.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
1.05.2024 00:04:15. #1.13#
SON DAKİKA: BM: Gazze'ye yardım artırılmalı, Refah'a saldırı meşrulaştırılamaz - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?