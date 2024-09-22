BM Geleceğin Zirvesi: Gelecek Paktı Kabul Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM Geleceğin Zirvesi: Gelecek Paktı Kabul Edildi

New York'taki zirvede, 193 ülkenin çıkarlarını bir araya getiren Gelecek Paktı onaylandı.

22.09.2024 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİRLEŞMİŞ Uluslararası kuruluşların yenilenmesi yönündeki çabaların ana gündem olduğu Birleşmiş Milletler (BM) Geleceğin Zirvesi'nin New York'taki açılışında 193 ülkenin çıkar ve isteklerini bir araya getirmeye çalışan "Gelecek Paktı" kabul edildi.

BM Genel Kurul başlangıcının hemen öncesinde, yaklaşık 130 devlet ve hükümet başkanının katılması beklenen BM Geleceğin Zirvesi başladı.

Zirvenin açılışında konuşma yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel sorunlarla ilgili bir dönüm noktasında olduklarını ve ortak bir iradeyle çözüm yönünde somut adımlar atmaları gerektiğini kaydetti.

Geleceğin Zirvesi'ni ve bu kapsamda gündeme gelen Gelecek Paktı'nı çok önemsediğini aktaran Guterres, küresel sorunlarla birlikte her zaman bir umut bulunduğunu ve üye ülkelerin iradesiyle birlikte bu umudu canlı tutacaklarını belirtti.

Guterres, "Geleceğin Zirvesi bize az önce kabul edilen bir pakt ortaya çıkardı. Bu pakt sadece acil krizlere çözüm bulma vaadimizi değil, aynı zamanda sürdürülebilir, adil ve barışçıl bir küresel düzen için temel atma vaadimizi de temsil ediyor." dedi.

BM Genel Sekreteri, Gelecek Paktı'nın özellikle uluslararası barış, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma gibi tüm dünyayı ilgilendiren başlıklarda önemli bir araç olacağına inandığını söyledi.

Gelecek Paktı

Oturumun başlangıcında, 193 ülkenin çıkar ve isteklerini bir araya getirmeye çalışan Gelecek Paktı anlaşması oylamaya sunuldu. "Sürdürülebilir kalkınma ve kalkınma finansmanı, uluslararası barış ve güvenlik, bilim, teknoloji ve dijital işbirliği, gençler ve gelecek nesiller ile küresel yönetişimin dönüştürülmesi" gibi başlıkları kapsayan anlaşma, 143 evet oyuyla kabul edildi.

Müzakerelere dahil olan temsilciler, üye ülkelerin özellikle silahsızlanma, BM Güvenlik Konseyi reformu ve mali kuruluşların yapılandırılmasına ilişkin bölümlerde anlaşma sağlayamadığına işaret ediyor.

Zirveye Türkiye de katılıyor

Türkiye'nin de katıldığı BM Geleceğin Zirvesi'nde başta BM olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşların küresel sorunların çözümünde oynaması gereken rollere ilişkin Ankara'nın pozisyonunun bir kez daha ortaya konması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bugün zirve kapsamında düzenlenen diyalog toplantısına katılarak başta Gazze'deki insani kriz olmak üzere küresel sorunlara yönelik bir konuşma yapması bekleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Dış Politika, Politika, New York, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Geleceğin Zirvesi: Gelecek Paktı Kabul Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:53 İddiaya jet hızında yalanlama Mourinho’nun tepkisi Okan Buruk’a değil Ali Koç’aymış İddiaya jet hızında yalanlama! Mourinho'nun tepkisi Okan Buruk'a değil Ali Koç'aymış
16:29 Yer İstanbul’un göbeği İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni Yer İstanbul'un göbeği! İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni
15:07 İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar
12:21 Nevzat Bahtiyar’ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır’da aldı Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı
17:02 Yakınlarına söyledikleri işin rengini değiştirir Saldırıya uğrayan Sakaryaspor Başkanı apar topar şehirden ayrıldı Yakınlarına söyledikleri işin rengini değiştirir! Saldırıya uğrayan Sakaryaspor Başkanı apar topar şehirden ayrıldı
16:15 İkinci, ’’Piston aşağı indi’’ vakası Oksijen tüpünün açılmasıyla yolcular birbirlerini eze eze kendini dışarı attı İkinci, ''Piston aşağı indi'' vakası! Oksijen tüpünün açılmasıyla yolcular birbirlerini eze eze kendini dışarı attı
16:12 Engin ve Dilan Polat dövmecide aldı Yazdırdıkları yazılar çok manidar Engin ve Dilan Polat dövmecide aldı! Yazdırdıkları yazılar çok manidar
15:37 Adı Fener ile anılıyordu Kerem Aktürkoğlu, derbi öncesi tarafını belli etti Adı Fener ile anılıyordu! Kerem Aktürkoğlu, derbi öncesi tarafını belli etti
15:33 Bu bölgeye dikkat Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir Bu bölgeye dikkat! Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir
15:28 Fıtık için gittiği doktorda hayatının şokunu yaşadı Doğuştan böyleymiş Fıtık için gittiği doktorda hayatının şokunu yaşadı! Doğuştan böyleymiş
15:05 Büyük saldırı her an başlayabilir Büyük saldırı her an başlayabilir
15:03 BM 79. Genel Kurulu’na katılacak First Lady’nin şıklığı çok konuşuldu BM 79. Genel Kurulu'na katılacak First Lady'nin şıklığı çok konuşuldu
14:53 Haberler.com ekibi, Park Of İstanbul’u ziyaret etti Haberler.com ekibi, Park Of İstanbul'u ziyaret etti
14:48 İstanbul Havalimanı, yine Avrupa’nın zirvesinde İstanbul Havalimanı, yine Avrupa'nın zirvesinde
14:46 Galatasaray’da 2 yıldız derbide yok Galatasaray'da 2 yıldız derbide yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2024 18:58:18. #1.11#
SON DAKİKA: BM Geleceğin Zirvesi: Gelecek Paktı Kabul Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement