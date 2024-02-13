BM Genel Kurul Başkanı: İsrail\'in Refah kentine saldırıları yeni bir insani felaketin eşiğinde

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Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, İsrail güçlerinin Mısır sınırındaki Refah kentine yönelik saldırıları nedeniyle "yeni bir insani felaketin eşiğinde olunduğu" uyarısında bulundu.

Francis, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yoğunlaşan saldırılarından "derin endişe" duyduğunu belirtti.

Askeri operasyonların düzenlendiği Refah'a 1 milyondan fazla insanın çok kötü koşullarda sığındığını hatırlatan Francis, bölgede meydana gelecek yeni bir insani felaketin yakın olduğunu belirtti.

Francis, paylaşımında "Bu yol sürdürülebilir barışın yolu değil." ifadesini kullandı.

Ayrıca Francis, daha fazla kan dökülmesini durdurmak ve sürdürülebilir barış adına anlamlı bir diyalog oluşturmak için Filistin'deki durumun iyileşmesine katkıda bulunabilecek herkesi ellerinden geleni yapmaya davet etti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 340 Filistinli öldürüldü, 67 bin 984 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 231'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 566 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 394 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 192 Hizbullah mensubu, 8 Emel Hareketi üyesi, 31 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnanlı güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrailli asker öldürüldü.