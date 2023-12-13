BM Genel Kurulu Başkanı, Gazze\'deki insani ateşkes kararını hayat kurtarmak için büyük bir zafer olarak nitelendirdi

NEW Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis'in dün Gazze'de insani ateşkes talep edilen kararın kabulünü "hayat kurtarmak için büyük bir zafer" olarak nitelendirdiği bildirildi.

BM Genel Kurul Sözcüsü Monica Grayley, BM binasında düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Genel Kurul Başkanı'nın dün 153 "evet" oyuyla kabul edilen karar hakkında düşüncülerinin sorulması üzerine Grayley, "Genel Kurul Başkanı kararın kabul edilmesini hayat kurtarmak için büyük bir zafer olarak değerlendiriyor." dedi.

Grayley, kabul edilen kararın temel amacının insani ateşkes sağlamak olduğunu ve bunun da hayat kurtarmak için talep edildiğini belirterek, Genel Kurul Başkanı Francis'in 7 Ekim'den bu yana istikrarlı bir şekilde şiddetin son bulması için çağrıda bulunduğunu anımsattı.

Üye ülkelerin kararla verdiği mesajın çok açık olduğunu ifade eden Grayley, durumun aciliyetine dikkat çekildiğini belirtti.

Grayley, "Kararların uygulanması gerekir ve uygulama sorumluluğu üye ülkelerindir." diye konuştu.

BM Genel Kuruluna yönelik İsrailli yetkililerin eleştirileri hakkında ise Grayley, tüm üye ülkelerin farklı görüşlerinin olmasının normal olduğunu kaydederek, "BM Genel Kurulu bu örgütün en demokratik organıdır." değerlendirmesinde bulundu.

BM Genel Kurulunda 153 oyla ateşkes çağrısı yapılmıştı

BM Genel Kurulunda dün düzenlenen Özel Acil Filistin oturumunda Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısı, 10 "hayır" oyuna karşı 153 oyla kabul edilmişti.

"Hayır" oyu kullanan ülkeler, Avusturya, Çekya, Guatemala, İsrail, Liberya, Mikronezya, Nauru, Papua Yeni Gine, Paraguay ve ABD olmuştu.

Acilen insani ateşkes çağrısı yapılan kararda, tüm taraflara özellikle sivilleri koruma konusunda uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapıldı.

Kararda, tüm esirlerin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardıma erişim sağlanması talep edildi.

BM Genel Kurulunda 27 Ekim'de Gazze'de insani ateşkes talebinin yer aldığı başka bir karar 121 oyla kabul edilmişti.