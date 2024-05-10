BM Genel Kurulu'nda Filistin'in tam üyeliği desteklendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM Genel Kurulu'nda Filistin'in tam üyeliği desteklendi

BM Genel Kurulu\'nda Filistin\'in tam üyeliği desteklendi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) BM Daimi Temsilcisi Mohammed Abushahab, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Filistin'in BM'ye tam üyeliği hakkında destek çağrısında bulundu. Abushahab, uluslararası toplumun, 1967'deki sınırlara dayalı iki devletli çözümü destekleme sorumluluğu olduğunu vurguladı. Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise Filistin'in tam üyeliğinin barışı güçlendireceğini ifade etti ve İsrail'in bu konuda karşı çıktığını belirtti. BM Genel Kurul Başkanı Dennis Francis ise tüm taraflara ateşkes için anlaşma sağlanması ve engelsiz insani yardımın sağlanması çağrısında bulundu.

10.05.2024 19:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, Filistin'in BM'ye tam üyeliği hakkında konuşan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) BM Daimi Temsilcisi Mohammed Abushahab, 1967'deki sınırlara dayalı iki devletli çözümün desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Abushahab, New York'taki Genel Kurul toplantısında Filistin'in BM'ye tam üyeliğiyle ilgili oylama öncesinde konuştu.

"Önünüzdeki karar taslağı, Filistin halkının geleceği üzerinde derin bir etki yaratacaktır." diyen Abushahab, uluslararası toplumun, Filistin'de devam eden sorunu çözmek için "4 Haziran 1967'deki sınırlara dayalı iki devletli çözümü destekleme sorumluluğu" olduğunu belirtti.

Abushahab, BM Güvenlik Konseyi'ndeki oylamada ret oyu kullanan ABD'ye seslenerek, "ABD'nin Filistin halkına karşı tarihi yükümlülüğünü yerine getirmesi, geçmiş olsa da hiçbir zaman geç değildir." dedi.

BAE BM Temsilcisi Abushahab, Güvenlik Konseyi'nin, "uluslararası toplumun iradesine yanıt vermesi" gerektiğini kaydetti.

"Evet oyu, Filistin'in varoluşuna verilen bir oydur"

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, "Evet oyu, Filistin'in varoluşuna verilen bir oydur. Herhangi bir devlete karşı değildir, ancak bizi devletimizden mahrum etmeye yönelik girişimlere karşıdır." dedi.

"İsrail hükümeti bu yüzden buna bu kadar karşı çıkıyor. Çünkü bizim bağımsızlığımıza ve Filistin'in kurulmasına karşı çıkıyorlar." diyen Mansur, Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin "barışı güçlendireceğini" ifade etti.

Mansur, "İsrail'in 75 yıl önce iki devleti öngören bir kararla, beklemeden BM'ye kabul edilmesini kim açıklayabilir?" sorusunu yönelttiği Genel Kurul üyelerine, Filistin'e de bu konuda eşit hakların sunulması gerektiğini söyledi.

Öte yandan, BM 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, BM'nin de oluşumunun temelinde yatan "Herkes için barış" prensibini göz ardı etmemek gerektiğini vurguladı.

Gazze'de tüm taraflara ateşkes için anlaşma sağlamaları çağrısında bulunan Francis, tüm ihtiyacı olanlara engelsiz insani yardım sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Francis, Filistin'in tam üyeliği konusunda, "Burada bir kez daha insanlık için çalışmaya ve istisnasız tüm halklar olarak başkalarının temel iyiliğine inanmaya çağrılıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin, İsrail, Riyad, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Genel Kurulu'nda Filistin'in tam üyeliği desteklendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:40 İsrail’in kanlı Refah planı deşifre oldu ABD’nin tepkisini çekmeden katliam yapacaklar İsrail'in kanlı Refah planı deşifre oldu! ABD'nin tepkisini çekmeden katliam yapacaklar
18:29 Filistin tasarısı Birleşmiş Milletler’de onaylandı Üyelik tekrar görüşülecek Filistin tasarısı Birleşmiş Milletler'de onaylandı! Üyelik tekrar görüşülecek
17:30 ABD’de kan donduran olay Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti ABD'de kan donduran olay! Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli’ye de aynı tarifeyi uyguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli'ye de aynı tarifeyi uyguladı
15:37 Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi Katledilen müdür için ses yükselttiler Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi! Katledilen müdür için ses yükselttiler
18:50 Geldiği gibi gidiyor Muçi, Beşiktaş’a servet kazandıracak Geldiği gibi gidiyor! Muçi, Beşiktaş'a servet kazandıracak
18:14 3 dakikada milyon eurolar gitti Galatasaray dev gelirden oldu 3 dakikada milyon eurolar gitti! Galatasaray dev gelirden oldu
17:45 Karabük Üniversitesi’nde siyahi öğrencilere yönelik HIV iddialarına fenomenin tepkisi Karabük Üniversitesi'nde siyahi öğrencilere yönelik HIV iddialarına fenomenin tepkisi
17:21 CHP’li Sarıgül, Kabe’de atanamayan öğretmenler için dua etti CHP'li Sarıgül, Kabe'de atanamayan öğretmenler için dua etti
17:10 Galatasaray’ın 2024-2025 sezonu kombineleri 4 dakikada tükendi Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu kombineleri 4 dakikada tükendi
17:05 Kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarında emsal olacak karar 55 günde tahliye Kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarında emsal olacak karar! 55 günde tahliye
16:53 Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası’nda finale yükseldi Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi
16:03 Eurovision 2024’te Yunan şarkıcı Marina Satti’den İsrailli Eden Golan’a protesto Eurovision 2024'te Yunan şarkıcı Marina Satti'den İsrailli Eden Golan'a protesto
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 19:17:35. #1.12#
SON DAKİKA: BM Genel Kurulu'nda Filistin'in tam üyeliği desteklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement