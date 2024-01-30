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BM Genel Sekreteri Filistinli Mültecilere Yardım Çalışmalarını Desteklemek İçin Toplantı Düzenleyecek - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Filistinli Mültecilere Yardım Çalışmalarını Desteklemek İçin Toplantı Düzenleyecek

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistinli mültecilere yardım çalışmalarına kesintisiz desteği güvence altına almak amacıyla BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) önde gelen bağışçılarıyla bir toplantı düzenleyecek. UNRWA, Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarının yanı sıra Ürdün, Lübnan, Suriye, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinli mültecilere insani yardım ulaştırılması konusunda kritik rol oynuyor.

BM Genel Sekreteri Filistinli Mültecilere Yardım Çalışmalarını Desteklemek İçin Toplantı Düzenleyecek
30.01.2024 - 10:50,  Güncelleme: 10:50
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 30 Ocak (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistinli mültecilere yardım çalışmalarına kesintisiz desteği güvence altına almak amacıyla Salı günü BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) önde gelen bağışçılarıyla bir toplantı düzenleyecek.

Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, Pazartesi günü öğle saatlerinde düzenlediği rutin bilgilendirme toplantısında Guterres'in BM sistemi dahilindeki en yüksek soruşturma kurulu olan İç Gözetim Hizmetleri Ofisi başkanıyla da görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Dujarric, söz konusu görüşmelerin, bazı UNRWA personellerinin 7 Ekim'de İsrail'de meydana gelen saldırılara karıştığına yönelik iddiaların hızlı ve etkin şekilde soruşturulması amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Sözcü, "Devam eden bir soruşturma süreci söz konusu. Soruşturma devam ederken diğer yandan da insanların hayatta kalması ve UNRWA'ya ve tüm insani yardım çalışmalarımıza desteğin sürmesi gerekiyor" dedi.

UNRWA, Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarının yanı sıra Ürdün, Lübnan, Suriye, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinli mültecilere insani yardım ulaştırılması konusunda kritik rol oynuyor.

Ajans, Gazze Şeridi'ndeki 2 milyondan fazla sivile hayat kurtarıcı yardım götürülmesi, 1 milyonu aşkın kişi için barınma yerlerinin yönetilmesi ve yiyecek, su ve sağlık gibi temel hizmetlerin sağlanmasıyla ilgileniyor.

Kaynak: Xinhua
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Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri Filistinli Mültecilere Yardım Çalışmalarını Desteklemek İçin Toplantı Düzenleyecek - Son Dakika
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