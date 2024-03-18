BM Genel Sekreteri Gazze'deki açlık krizine dikkat çekti - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Gazze'deki açlık krizine dikkat çekti

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki açlık krizine dikkat çekerek, erişim engellerinin kaldırılması ve uluslararası toplumun harekete geçmesi çağrısında bulundu. BM'ye bağlı kuruluşların hazırladığı rapora göre, Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun yüzde 70'i felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya bulunuyor. BM yetkilileri ve UNICEF, acil önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

18.03.2024 21:29  Güncelleme: 21:30
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Gazze halkını doyurabilmek için erişim engellerinin kaldırılması ve uluslararası toplumun harekete geçmesi konusunda çağrıda bulunduğu bildirildi.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BM'ye bağlı kuruluşların hazırladığı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporunda, Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun yüzde 70'inin felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya olduğunu duyurmasının ardından Guterres'in neden "olağanüstü" adımlar atmadığının sorulması üzerine Haq, "Genel Sekreter olağanüstü adım atılması gerektiğini düşünüyor." dedi.

Haq, Guterres'in Gazze halkını doyurabilmek için erişim engellerinin kaldırılması ve uluslararası toplumun daha fazla müdahil olması konusunda çağrı yaptığını dile getirdi.

UNICEF'ten acil çağrı

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell ise X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, IPC raporunun, en büyük korkularını teyit ettiğine dikkati çekti.

Russell, Gazze'nin kuzeyinin kıtlığın eşiğinde olduğunu ifade ederek, "Gazze'nin kuzeyinde çocuklar açlık ve susuzluktan ölüyor." dedi.

Bu durumun dünyayı harekete geçirmesi gerektiğinin altını çizen Russell, "Acilen agresif bir şekilde harekete geçilmesi gerekiyor." vurgusunda bulundu.

BM'ye bağlı kuruluşların hazırladığı IPC raporunda, Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun yüzde 70'inin felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya olduğu bildirilmişti.

Gazze'nin kuzeyinin ve Gazze'ye bağlı vilayetlerin, makul kanıtlar eşliğinde kıtlık anlamına gelen IPC 5'inci aşamada sınıflandırıldığı belirtilmişti. Bunun, Gazze'nin kuzeyinde yaşayan nüfusun yüzde 70'inin (yaklaşık 210 bin kişinin) felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya olduğu anlamına geldiği ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Antonio Guterres, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri Gazze'deki açlık krizine dikkat çekti - Son Dakika

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